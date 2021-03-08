Evde Selfie Çekmek Ne Tür Tehditler Oluşturur?

Yeni tip koronavirüs, insanları evlerinden çalışmak zorunda bıraktı. Ofisini evine getiren çalışanlar ise evindeki ofisinden zaman zaman öz çekim yapabiliyor. Peki, evde selfie çekmek tehlikeli midir? Siber güvenlik açısından ne tür tehditler oluşturur? Evinizdeki ofisinizden bir fotoğraf paylaşmadan önce ev ofisinden fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın risklerini incelemekte fayda var.

Evde Selfie Çekmek Neden Tehlikeli?

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, insanların ofisini evine taşımasına sebebiyet verdi. İnsanların çoğu artık işlerini evindeki ofisinden yürütüyor. Toplantılara Zoom, Microsoft Teams ve benzeri video konferans uygulamaları ile katılıyor.

Bütün bunların yanı sıra evdeki çalışma ortamından bir kare paylaşmak isteyenler de oluyor ancak siber güvenlik firması Sophos'un yayına aldığı yeni bir blog yazısı, siber suçluların evinizdeki çalışma ortamınızdan çekip paylaştığınız bir fotoğrafı kullanarak sizi ve kritik öneme sahip kişisel bilgilerinizi hedef alabileceğini gösteriyor.

Siber suçlular, Sophos'a göre kişisel bilgilerinizi ele geçirmek için çalışma ortamında çekilmiş fotoğrafları hedefliyor. Aslına bakılırsa uzaktan çalışan kişilerin çektiği fotoğraflar ile kişisel bilgileri ele geçirmenin birbirinden çeşitli yolları var. Örneğin sıradan bir internet kullanıcısı, çalışma ortamından bir fotoğraf çekmenin ve bunu sosyal medya uygulamalarında paylaşmanın hiçbir sakıncasının olmadığını düşünebilir ancak hackerlar (bilgisayar korsanları), fotoğrafın arka planında kalan kredi kartı ve benzeri önemli bilgileri elde edebiliyor.

Sosyal mühendislikle ilgilenen siber dolandırıcılar, hakkınızda bilgi sahibi olmak için ofisinizin duvarında yer alan posterlere veya tablolara bakabiliyor veya çalışma ortamınızda sizinle ilgili bilgi keşfetmesine yardımcı olabilecek herhangi bir ayrıntıyı fark edebiliyor. Bu tür bilgiler, dolandırıcıların güvenlik sorularını geçmesi için kullanabileceği önemli bilgilerdir ve fotoğrafınızda keşfettiği küçük ayrıntılar sayesinde kimseyle paylaşmak istemediğiniz bilgileri ele geçirebilir.

Zoom ve Teams'te düzenlenen online (çevrim içi) doğum günü partilerinin görüntüleri, doğum tarihinizi bulmak veya arkadaşlarınız ile aile üyelerinizin isimlerini toplamak için kullanılabilir. Kent Üniversitesi Siber Güvenlik Doç. Dr. Jason Nurse, bu tür fotoğraflarla elde edilebilecek bilgilerin sonsuz olduğunu söylüyor.

Uzaktan çalışma sürecinde güvende kalmak için çalışma ortamınızdan bir fotoğraf çekip paylaşmadan önce iki kez düşünmelisiniz. Siber suçluların yalnızca bir fotoğrafla sizi nasıl hedef alabileceklerini göz önünde bulundurmalısınız.