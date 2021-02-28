Araştırmaya Göre Evden Çalışanlar Artık Daha Mutlu

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın son araştırmasına göre evden çalışanlar daha mutlu. Son bir yıldır evden çalışma düzenine ayak uydurmaya çalışan pek çok çalışan, evden çalışma sistemini daha çok sevmiş gibi gözüküyor. İşte ÇEİS'in araştırması.

Dünya'daki pek çok kişi geçtiğimiz yıldan bu yana evden çalışma kurulumuna dönmek zorunda kaldı. Evden çalışmanın avantajları olsa da, iş için ayrılmış bir alana sahip olmak imkansız gibi görünüyor olabilir. Ancak Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) araştırması verimin arttığını söylüyor.

3 bin 265 kişiyle yapılan anket sonucunda, evden çalışanlar eski düzenlerine göre daha mutlu. 3 bini aşkın katılımcının verdiği cevap, yüzde 62'lik kesim evden çalışırken verimin arttığını ve daha mutlu bir hayat yaşadıklarını gösteriyor.

Araştırmaya göre evden çalışmakla ofise gitmek arasındaki en büyük farklardan biri, işe gidip gelmek zorunda kalınmaması. Bu, zamandan ve stresten tasarruf sağlıyor ancak aynı zamanda dışarıda zaman geçirme olasılığınızın azaldığı anlamına geliyor. Pandemi şartlarından dolayı bunun olumsuz bir etki yaratmadığı düşünülüyor.

ÇEİS'in yürüttüğü ankete katılanların yüzde 50'si de evden çalışmanın kalıcı olması gerektiğini düşünüyor. Yine aynı şekilde evden çalışanların 39'luk bölümü motivasyonlarının olumlu şekilde arttığını dile getiriyor.

ÇEİS: Evden çalışanlar daha mutlu

Araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulunan ÇEİS Genel Sekreteri Dr. Serdar Şardan, "Sektör çalışanlarında, şirketlerine yönelik bağlılığın arttığını görüyoruz. Çalışanlar bu süreçte şirketler tarafından ayrılan kaynağın farkındalar ve önemsendiklerini düşünüyorlar." dedi.

Ayrıca Şardan'a göre en verimli çalışma modeli 'haftada 2 gün ofisten uzak çalışma' şeklinde. Şardan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Öte yandan, araştırma sonuçları, hem çalışanlar hem de yöneticiler açısından ‘haftada 2 gün uzaktan çalışma'nın en verimli model olduğunu ortaya koyuyor. Sektör çalışanlarımızın çeşitli talepleri ve gelişim istedikleri alanlar da bulunuyor.

Sektörün bu talepleri de dikkate alacağını düşünüyorum. Özellikle, uzaktan çalışmayı başarıyla deneyimlemiş şirketlerimizin pandemi sonrasında hibrit çalışma sistemine geçebileceğini düşünüyoruz."

Peki ya siz uzaktan çalışma modeli hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce pandemiden sonra da bu düzen devam etmeli mi? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.