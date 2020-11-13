Evden Çalışanlar Ek Vergi Ödeyecek! İşte Açıklama

Deutsche Bank'ın ortaya attığı yeni rapora göre evden çalışanlar ek vergi ödeyecek. Evden çalışanların maaşlarından alınacak yüzde 5'lik vergi kesintisi, uzaktan çalışmaya gücü yetmeyen kişiler için kullanılabilir. Türkiye'de evden çalışanlara ek vergi gelir mi?

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank Salı günü yaptığı açıklamada, ofiste çalışmak yerine evden çalışmayı seçen kişilerin maaşlarının yüzde 5'i kadar ek vergilendirilmesi gerektiğini söyledi. Evden çalışanlardan alınan bu ek verginin ise işlerini uzaktan yapamayan düşük gelirli insanları desteklemek için kullanılması istendi.

Alman bankasından gelen yeni bir rapor, ortalama bir kişinin maaşının yüzde 5'lik vergisini ödediği takdirde daha kötü durumda olmayacağını, çünkü evden çalışarak seyahat, yiyecek ve kıyafetten tasarruf ettiği söylüyor. Eğer işverenler, personele ofiste kalıcı bir masa vermiyorsa bu vergiyi ödemek zorunda. Aksi takdirde personeller her evden çalıştığı gün için maaşları üzerinden ödeme yapmalı.

Türkiye'de evden çalışanlar ek vergi ödeyecek mi?

Deutsche'nin hesaplamalarına göre, evden çalışanlardan alınacak bu ek vergiler ile ABD'de yılda 49 milyar dolar, Almanya'da 23.6 milyar dolar ve İngiltere'de 9.3 milyar dolar hazine geliri sağlanabilir. Personellerde alınan bu paralar, uzaktan çalışamayacak kadar düşük gelirli çalışanlar için finanse edilebilir.

"Serbest meslek sahibi ve düşük ücretli personeller ek ücretlerden muaf tutulmalıdır. Evden çalışılması tavsiye edilmeyen ülkelerde uygulanması gereken bu ek vergilendirme, evden çalışmayanlar için oluşan haksızlığı ortadan kaldırabilir."

Alman bankasının bu raporu, yeni vergilerin gayet adil olduğunu, çünkü pandeminin ek para tasarrufu sağladığını savundu. Deutsche Bank araştırma stratejisti Jim Reid, "Evden çalışmak, salgın geçtikten sonra yeni normalin bir parçası olacak. Uzaktan çalışanların ayrıcalıklarından dolayı vergi ödemesi gerektiğini savunuyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

"Uzakta çalışan personeller için yıllardır ek vergiye ihtiyacımız var ve COVID-19 bunu açıkça ortaya koydu. Tarihte ilk kez büyük bir insan grubu yüz yüze çalışma dünyasından koptu, ancak hala tam bir ekonomik yaşam sürüyorlar. Bu, her gün ofise giden insanlar için adil değil."

Temmuz ayında Google, evden çalışma politikalarını 2021 yazına kadar uzatırken, Microsoft ise personellerin sonsuza kadar evden çalışabilecekleri söylemişti. Peki ya sizce Türkiye'de evden çalışanlara ek vergi gelir mi?