Evden Çalışmak Kariyerinize Zarar Verir mi?

Çoğu çalışan evden çalışmak istiyor ancak dünyanın en büyük muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetini sunan Deloitte araştırmasına göre; evden çalışmak, çalışanların kariyerlerine zarar verebilir gibi görünüyor.

Yapılan araştırmaya göre; ister uzaktan çalışanlarınız olsun ister çalışma saatlerini değiştiriyor olun, esnek olmak ekibiniz genelinde verimliliği ve katılımı artırabilir.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, katılımcıların% 94'ünün daha esnek çalışma seçenekleri istediği ancak %30'unun kariyer büyümesi üzerindeki potansiyel olumsuz etkisinden endişe duydukları belirtildi.

Bir işverenseniz, benzersiz iş düzenlemeleri sunmak şirketinizin üretkenliği ve kârlılığı açısından çok yararlı olabilir. Aynı zamanda farklı kişilerle çalışmanıza ve çalışanların en iyi şekilde işlerini yapmalarına da olanak tanıyabilir.

Çalışanlar, İşyeri Esnekliği İstiyor

Sıkı işgücü piyasası göz önüne alındığında, birçok işveren, faydalar, avantajlar ve açık pozisyonlar için en iyi yetenekleri bulmanın yollarını arıyor. Giderek daha rekabetçi hale gelen işe alım ortamında ortaya çıkan yeni bir trend söz konusu. Çalışanlar artık uzaktan çalışma ve esnek saatler gibi işyeri esnekliği talep ediyor.

1.000 ABD'li profesyonel ile anket yapan Deloitte'nin İşyeri Esnekliği Anketine göre, çalışanların %94'ü esnek çalışma seçeneklerinden yararlanacaklarını belirtiyor. Ancak katılımcıların yaklaşık %30'u, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma saatlerine ve benzer düzenlemelere başvururlarsa, profesyonel büyümelerinin potansiyel sonuçlarından korktuklarını da bildiriyor.

Bunun yanı sıra potansiyel çalışma havuzunuzu coğrafi olarak genişletmek, daha çeşitli personel adaylarına ulaşmak, ekip genelinde verimliliği arttırmak, işyeri esnekliğinin işinizde başarıyı artırabileceği belirtiliyor.