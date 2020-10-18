Evden Çevrim İçi Satış Yapanlara Vergi Muafiyeti Geliyor

Pandemi döneminin getirdiği zorunluklar online alışveriş sektörünü de değiştirdi. TBMM'de alınan yeni bir karara göre, evden çevrim içi satış yapanlara vergi muafiyeti uygulanacak. Kimler gelir vergisi ödemeyecek? İşte detaylar.

Geçtiğimiz gün TBMM'ye sunulan İşsizsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 10. maddesi ile evden yapılan online alışverişlerde vergi muafiyeti geliyor. Geliri 220 bin liranın altında olan satıcıların verginden muaf olacağı ifade edildi.

Evden çevrim içi satış yapanlara vergi muafiyeti düzenlemesi

Fiziksel olarak herhangi bir platformda ürünlerini satmayan ve sadece online satış kanallarını kullanan kişiler, evde ürettikleri parçalar için gelir vergisi ödemek zorunda kalmayacak. Yıllık geliri 220 bin liraya kadar olan satıcılar bu durum kapsamındayken, 220 bin lira ve üzeri gelirlerde yüzde 4'lük gelir vergisi ödenmesi hala zorunlu tutuluyor.

Ağırlıklı olarak Koronavirüs pandemisi sırasında istihdam sorunlarına çözüm üretmeye odaklanan kanun teklifi, evden satış yapan kullanıcılara yüzde 50'lik vergi indirimi hakkı tanıyacak. Ayrıca yeni teklif kapsamında yüzde 20’den fazlası halka arz edilmiş şirketlerin kurumlar vergisinden 2 puana kadar indirim alması mümkün olacak.

Tüm bu vergi indirimlerinin haricinde yurt dışından altın ve döviz gibi yatırımlarını 30 Haziran 2021’e kadar ülke rezervine dahil edenlerin vergi muafiyetine dahil olduklarını belirtmek gerekiyor. Döviz sahibi vatandaşların, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını da yurt dışından getirebileceğini bilmekte fayda var.

Esnaflar için düzenleme getirilen vergi indirimi detaylarında ise esnaf ahilik sandığı ön plana çıkmakta. Yeni kanun teklifiyle birlikte 2024'e kadar esnaf ahilik sandığının uygulanacağı dile getirildi.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz gün yayınladığı güvenli online ticaret rehberini bu yazımızdan okuyabilir, karantina sürecinde yaptığınız online alışverişlerinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz. Peki ya siz evden çevrim içi satış yapanlara vergi muafiyeti teklifini nasıl buldunuz, görüşlerinizi bizimle paylaşın!