EventBot Android Kullanıcılarının Cebini Boşaltıyor!

Söz konusu şey zararlı yazılımlar olduğunda Android pek çok siber saldırgan için dikkat çeken işletim sistemlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Güvenlik araştırmacıları kullanıcıların banka hesabını boşaltan Android odaklı yeni bir truva atı keşfettiklerini açıkladı. EventBot olarak tanınan bu zararlı yazılım hakkında bilinen tüm detaylar yazımızda!

EventBot Nedir ve Nasıl Önlenir?

Sağlığımızı tehdit eden virüsler ile uğraştığımız şu dönemlerde cebimizi tehdit eden sanal virüsler de faaliyetlerine devam ediyor.

İlk olarak geçtiğimiz ay içerisinde tanımlanan EventBot, kullanıcıların finansal verilerini toplayan ve erişilebilirlik özelliklerini kötüye kullanan bir yazılım olarak öne çıkıyor. Nitekim yazılımın iki adımlı doğrulama özelliğini devre dışı bırakabildiğini söyleyelim. Bu sayede kullanıcıların banka hesapları başta olmak üzere kritik seviyede önemli verileri risk altına giriyor.

Cybereason tarafından yapılan ilk analizlere göre zararlı yazılım yaklaşık 200 uygulama için tehdit oluşturuyor. Bunların arasında HSBC, Paypal ve TransferWise gibi devasa oyuncuların da yer aldığını vurgulamakta fayda var. Buna karşın henüz tespit edilemeyenlerle birlikte çok daha geniş bir listenin tehdit altında olduğu düşünülmekte.

Kullanıcıların finansal verilerini çalmanın da ötesinde işlemlerine, diğer çevrim içi hesaplara ait verilerine, sistem bilgilerine, kişisel verilere ve şifrelere erişim sağlayabilen yazılımın, diğer yazılımlara kıyasla çok daha profesyonel bir yapıda olduğu belirtiliyor.

Söz konusu yazılım şu an için Google Play Store içerisinde yer almıyor. Virüsün ağırlıklı olarak üçüncü parti uygulama mağazaları yolu ile bulaştığı gözlemlendi. Virüse maruz kalmayı en aza indirmek için güvenilir ve doğrulanmış kaynaklardan indirmeler yapmanız tavsiye ediliyor.