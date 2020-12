Evernote Android Sürümü Tamamen Yenilendi!

Yen tip koronavirüs salgının başlangıcından bu yana evden çalışma sistemine geçen çalışanlar tarafından üretkenlik arttırmak, evde düzenli ve sistemli bir şekilde çalışmak için sık sık kullanılan not alma uygulaması Evernote Android sürümü baştan aşağı yenilendi. Not alma uygulaması, Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarının önüne yenilenmiş tasarımı ile çıkıyor.

Yenilenen Evernote Android Sürümü Neler Sunuyor?

Evernote, resmi blogu üzerinden yayımladığı bir yazıda not alma uygulamasının Android sürümünde büyük çaplı bir değişikliğe gidildiğini açıkladı. Evernote, blog yazısına “Evernote uygulamasının Android sürümündeki yenilikleri sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Uygulamadaki değişiklikler, kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sağlıyor” ifadelerini kullanarak giriş yaptı.

Evernote’un Android işletim sistemine özel olarak geliştirdiği uygulamanın aldığı yeni ve önemli güncelleme şunları içeriyor:

• Gezinme Kolaylığı: Uygulama artık daha az karmaşık görünüyor. Uygulamanın tasarımı kullanıcıların sezgilerine dayalı olarak hareket edebileceği ve işlemleri büyük bir kolaylıkla yerine getirebileceği bir şekilde yeniden ele alındı. Gezinme menüsü artık ekranın sol kısmında açılıyor. Kullanıcılar notlarına, kısa yollara, etiketlere ve daha fazlasına hızlı bir şekilde erişebiliyor.

• Gelişmiş Not Düzenleyici: Artık yazı tipi özelleştirilebiliyor, başlıklar daha ayrıntılı olarak ele alınabiliyor.

• Yeni Not Oluşturucu: Yeni not oluşturmak kullanıcılara artık bir tık uzaklıkta. Yeni not oluşturma butonuna tıkladığınızda hızlı karalama yapma, sesle not alma, fotoğraf çekme gibi önünüze gelecek birden fazla seçenekten herhangi birine basabilirsiniz.

• Hızlı Arama: Kullanıcı arama sonuçların filtreleyerek daha hızlı bir arama gerçekleştirebiliyor.

• Uygulamada artık açık ve karanlık mod olmak üzere iki farklı mod bulunuyor. Açık ve karanlık mod arasında geçiş yapılabiliyor. Yanlışlıkla düzenleme işleminde bulunulmaması için Microsoft Word gibi uygulamalarda da bulunan yalnızca görüntüleme modu gibi birkaç önleyici özellik getirildi.

Evernote Android Sürümü Hakkında Merak Edilenler

Evernote'un Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarına sunduğu yeni güncelleme hakkında merak edilenlerin cevabını aşağıdan görebilirsiniz.

1. Yeni Uygulamayı Nasıl İndirebilirim?

Evernote yalnızca bir güncelleme yayımladı. Uygulama cihazınızda zaten yüklüyse Play Store üzerinden güncelleme yapmanız yeterlidir. Uygulama yüklü değilse aşağıdaki Evernote indirme bağlantısını kullanabilirsiniz.

2. Evernote Güncellenmiyor, Ne Yapmalıyım?

Uygulamadaki değişikliklerin yapıldığı güncellemenin cihazınıza ulaşması birkaç gün sürebilir. Bu süre içinde uygulamaya güncelleme gelip gelmediğini uygulamanın Play Store sayfasını düzenli olarak kontrol ederek öğrenebilirsiniz.

3. Yeni Sürüm Neden Sadece Android 10 ve Üstü İçin Mevcut?

Evernote bunu önceliklerinin kullanıcılara yüksek seviyede kalite, hız ve güvenilirlik sağlamak olduğunu ve bu nedenle de yeni sürümü ilk olarak Android 10 ve üstü cihazlarda kullanıma sunmaya başladığını söyleyerek açıkladı. Yeni güncellemenin ilerleyen günlerde eski Android sürümlerine de gelmesi muhtemel görünüyor fakat o zamana kadar hem güvenliğiniz hem de Android’in sağladığı yeni özelliklerden yararlanmanız için Android 10 ve daha üstü bir sürüme geçmeniz iyi bir hareket olacaktır.