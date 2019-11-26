Everreach: Project Eden, Haftaya PC ve Xbox One için Çıkıyor

Elder Games stüdyosunun geliştirdiği ve Headup Games tarafından da yayınlanacak olan Everreach: Project Eden için geliştirilme süreci devam ediyor. İlk başta Eylül ayı içerisinde satışa sunulması beklenen oyunun ertelendiği duyurulmuştu. Bugün yeni bir açıklama yapan Headup Games ve Elder Games, yeni tarihin belirlendiğini müjdeledi. Everreach: Project Eden, öncelikli olarak PC (Steam) ve Xbox One için 4 Aralık 2019 tarihinde satışa sunulacak. PlayStation 4 versiyonunun çıkışı ise önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleşecek.

Hikaye odaklı bir ilerleyiş sunacak olan aksiyon-rol yapma oyunu türündeki Everreach: Project Eden, yabancı Eden gezegeninde geçecek. Everreach Güvenlik Bölümü üyesi olan Nora Harwood rolünde olacağınız oyunda, göreviniz gezegendeki kolonileşme sürecini kontrol altında tutmak ve meydana gelen gizemli hadiseleri araştırmak olacak. Araştırmanız boyunca uzun zaman önce unutulmuş bir medeniyetin de gizlerini ortaya çıkartacaksınız.

Araç kullanımının da olacağı taktiğe dayalı savaşların sizi bekleyeceği Everreach: Project Eden, seksenin üzerinde geliştirmenin olacağı bir yetenek ağacı sunacak. Bu sayede hem yeteneklerinizi hem de teçhizatınızı özelleştirebileceksiniz.

Son olarak, çöllerden ormanlara ve mağaralara kadar birçok farklı bölgenin olacağı Eden gezegeninin haritası çok fazlaca geniş olacak. Manzaraların tasarımcılığının WarCraft ve Star Trek: Beyond gibi filmlerin yapım ekibinde yer almış Mai-Anh Tran tarafından tasarlandığını belirtelim. Yani oyun manzara açısından oldukça büyüleyici olacak.