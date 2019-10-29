Everreach: Project Eden'in Çıkış Tarihi Ertelendi

Hikaye odaklı aksiyon-rol yapma oyunu türündeki yeni Everreach: Project Eden, geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde duyurulmuştu. Elder Games tarafından geliştirilmekte olan oyun, Headup Games tarafından yayınlanacak. Normalinde Eylül ayı içerisinde PC (Steam) ve Xbox One, bu yılın sonlarına doğru da PlayStation 4 için satışa sunulması bekleniyordu ama bir süredir yeni bir gelişme yaşanmamıştı. Yakın bir zaman önce yeni bir açıklama yapan Headup Games, PC (Steam) ve Xbox One versiyonlarının Aralık ayına, PlayStation 4 versiyonunun da 2020 yılına kaldığını duyurdu.

Everreach: Project Eden, yoğun tempolu ve başta da belirttiğimiz üzere hikaye odaklı aksiyon-rol yapma oyunu olacak. Everreach Güvenlik Bölümü üyelerinden Nora Harwood rolünde olacağız. Eden isimli yabancısı olacağınız bir gezegende geçecek olan oyundaki görevimiz ise kolonileşme işlemini güvence altında tutmak ve gizemli hadiseleri araştırmak olacak.

Oyunun haritasının epey geniş olacağı söyleniyor. Çöller, ormanlar ve mağalar gibi farklı bölgelerle karşılaşacakmışız. Araştıracağımız fazlaca alan da olacakmış ve araştırmalarımız sırasında çoktan unutulmış olan bir medeniyetin sırlarını da keşfedecekmişiz. Ayrıca gezegenin manzaralarının tasarımcılığını WarCraft ve Star Trek: Beyond gibi filmlerin yapım ekibinde yer almış Mai-Anh Tran tarafından tasarlandığını belirtelim. Yani oyun manzara açısından oldukça büyüleyici olacak.

Everreach: Project Eden bizlere karakterinizi özelleştirme imkanı da sunacak. Bu bağlamda, seksenden fazla geliştirmenin olacağı bir yetenek ağacı boyunca hem yeteneklerinizi hem de teçhizatınızı geliştirebileceksiniz.

Erteleme duyurusuna ek olarak Headup Games ve Elder Games tarafından yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.