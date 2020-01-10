Everwild'ın Baş Tasarımcısı James Blackham Oldu

Xbox Game Studios için önemli bir koz olan Rare Ltd., Kasım ayındaki X019 etkinliğinde Everwild duyurusu ile karşımıza çıkmıştı. PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyunun geliştirici ekibine önemli bir ismin katıldığı ortaya çıktı.

Video Game Chronicles tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa, James Blackham Everwild oyununda Baş Tasarımcı pozisyonunda bulunuyor. Geçtiğimiz sene Square Enix ile anlaşmış olan Blackham, LinkedIn hesabındaki güncellemeye göre Mart ayında da Rare Ltd. stüdyosuna geçiş yapmış.

James Blackham geçmişte Fable Legends oyununda Baş Teknik Tasarımcı ve Fable: The Journey oyununda da Kıdemli Senaryo Yazarı pozisyonunda bulunmuştu. Haliyle Rare Ltd. için oldukça önemli bir kazanç oldu diyebiliriz.

X019 etkinliğinde Everwild duyurusu sonrasında Rare Ltd. patronu Craig Duncan, Baş Üretici Louise O'Connor liderliğindeki ekibin sadece bir fikri mülkiyetten fazlasını hedeflediklerini söylemişti. X019 etkinliğindeki duyuruya özel olarak hazırlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.