ABD'de Yüzlerce EVGA RTX Ekran Kartı Çalındı

EVGA RTX ekran kartları çalındı. ABD'de gerçekleştiği belirtilen olayda, binlerce dolarlık zarar yaşandı. EVGA tarafından doğrulanan olayda RTX 30-Serisinin çalındığı aktarıldı.

Sanki çip kıtlığı ekran kartları stoğunu yeterince zorlaştırmamış gibi, suçlular durumu çok daha kötü hale getiriyor.

EVGA Ürün Müdürü Jacob Freeman'ın bir forum gönderisine göre, hırsızlar bir kamyon dolusu EVGA RTX 30-Serisi ekran kartıyla kaçtılar. Hırsızlık sırasında ekran kartları San Francisco'dan EVGA'nın güney Kaliforniya dağıtım merkezine taşınıyordu ve kaç kartın etkilendiği belirsizliğini koruyor.

Bu hırsızlığa karışmış bir kartınız olabileceğini düşünüyorsanız, EVGA'nın garanti durumu sayfasından kartınızın seri numarasını girerek öğrenebilirsiniz. Kartınızı bu sitenin Ürünlerim bölümünde kaydettirmeyi deneyerek de kontrol edebilirsiniz. (Kartınızı düzgün bir şekilde kaydettirebilirseniz, kargodan kapılmadığından emin olabilirsiniz.)

EVGA RTX ekran kartları çalındı

EVGA Ürün Müdürü paylaştığı gönderide, çalınan malları "satın almanın veya bir şekilde ele geçirmenin" ve ayrıca bu kartları "gizlemenin, satmanın, alıkoymanın veya gizlemeye yardım etmenin" yasa dışı olduğu konusunda uyarıyor.

EVGA ayrıca çalıntı kartların seri numarasını kaydettiklerini ve herhangi bir garanti veya yükseltme talebini kaydetmeyeceklerini söylüyor.

Amiral gemisi olarak nitelendirilen ekran kartlarının karaborsada çok yüksek fiyata satılabileceği tahmin ediliyor.

Freeman, devam eden bir polis soruşturması nedeniyle kamyon soygunu hakkında daha fazla ayrıntı veremedi, ancak bir e-postada şunları söyledi: "Bir kullanıcının sorusu varsa bizimle iletişime geçmeye çağırıyoruz. Bir kullanıcı çalıntı bir kart alırsa, duruma göre bunu ihbar edeceğiz."

Bu, büyük miktarda ekran kartının çalındığı ilk sefer değil ve ne yazık ki muhtemelen son da olmayacak. 2020'nin sonunda MSI'ın Çin fabrikasından yaklaşık 340.000 dolar değerinde GeForce RTX 3090 çalınmıştı.

MSI yetkilileri, soygunun gerçekleşmesinin hemen ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, fabrikadaki sevkiyat alanının sürekli olarak güvenlik kameraları ile izlendiği belirtildi. Şirket ayrıca, sevkiyat alanına giren ve çıkan kamyonları da sık sık denetliyor.

Ekran kartları hırsızlar için ana hedef haline geldi. Şu anda Nvidia GeForce RTX 3090 yaklaşık 1.499 dolardan satılıyor, ancak yükseltmelere sahipse bu 2.000 dolar ve ötesine fırlayabilir.