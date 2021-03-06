Eğer psikolojik korku oyunlarına iyi bir alternatif arıyorsanız, bu haberimiz sizin için geliyor. P.T.'den esinlenilen korku oyunu Evil Inside duyuruldu.

Hideo Kojima’nın Silent Hills ile oyun dünyasında büyük bir etki yarattığı su götürmez bir gerçek olarak karşımızda duruyor. 2014 yılının GamesCom fuarında duyurulmuş ve eş zamanlı olarak da PlayStation 4 üzerinden P.T. adı altında demosu yayınlanan oyunun ne yazık ki kaderi hiç de istenilen şekilde sonuçlanmamıştı. Hideo Kojima ile Konami arasında yaşanan sürtüşme, Silent Hills için iptali de beraberinde getirmişti.

Ancak oyuncular bu oyunun tamamlanarak satışa sunulmasını o kadar istiyorlardı ki, sonraki yıllarda P.T. demosundan esinlenilen Allison Road, Layers of Fear ve Visage gibi birçok yapım görmüştük. Şimdi ise bir başka alternatif olan Evil Inside var. Ne var ki bu oyun, yüreklere korku salan demoya bir hayli benziyor.

Evil Inside Nasıl Bir Oyun Olacak?

Hikayeye göre Evil Inside, Mark isimli bir karakterin başından geçenleri anlatacak. Annesinin ölümünün ardından olaydan sorumlu tutulan babası hapse giren Mark, ruh çağırma tahtasını kullanarak annesi ile iletişime girmeyi deniyor. Sır perdesini aralamayı kafasına koyan ana karakterimiz, gizemli bir evin içinde geçen bu oyunda, en büyük korkuları ile başa çıkmak zorunda kalacak. PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 25 Mart 2021 tarihinde satışa sunulacak olan Evil Inside’ın demosunu şu anda Steam üzerinden indirip oynayabilirsiniz.

Duyuruya ek olarak güzel de bir fragman yayınlanmış. Bu fragmana bakacak olursak, Evil Inside iki katlı bir evde geçiyormuş gibi görünüyor. Bizleri dar koridorlarda ilerleyeceğimiz bir oynanışın beklediği oyunda, zaman zaman farklı yerlerde görünüp kaybolan doğaüstü varlıklara ek olarak Halka filminden aşina olduğumuza benzer bir kuyuyu da görebiliyoruz. Muhtemelen bizleri yürek hoplatacak birçok an bekliyor.

Bağımsız bir stüdyo olan JandoSoft S.L. tarafından geliştirilmekte olan Evil Inside için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Peki siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaliteli bir deneyim sunabilir mi, yoksa kısa sürede unutulmaya yüz tutacak bir oyundan öteye geçemez mi? İzlenimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.