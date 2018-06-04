Evinin Altına Tünel Kazdıran Hacker Cinayetle Suçlanıyor

Eylül ayında yaşanan ve 21 yaşındaki Askia Khafra’nın ölümüyle sonuçlanan yangından sonra evinin altına gizli bir tünel ağı kazdırdığı ortaya çıkan Daniel Beckwitt isimli hackerın, cinayet suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkacağı söylendi.

David Beckwitt (solda), Askia Khafra (sağda)

Davacı taraf, Beckwitt’in hayatını kaybeden Khafra’yı evinin altına tünel inşa ettirmek için işe aldığını ve Khafra’nın ölüm sebebinin güvenliksiz çalışma şartları olduğunu iddia etti. Mahkeme belgelerinde Beckwitt’in, talihsiz adam ile evinin bodrumunun 6 metre aşağısına kadar inen ve 61 metre uzunluğa sahip karmaşık bir tünel ağı yapması için anlaştığı bilgilerine yer verildi. Tünelin büyük gizlilik içinde kazıldığı ve Khafra’nın eve gelirken gözlük takmak gibi önlemler alarak, orada çalıştığını gizlemeye çalıştığı söylendi.

David Beckwitt’in tüneli ne için kazdırdığı tam anlamıyla öğrenilemezken, yerel haber siteleri Beckwitt’in bir hackerın olduğunu ve çeşitli güvenlik gerekçeleri sebebiyle tünelleri kazdırdığı dile getirildi. Yine aynı haber sitelerinde Beckwitt’in tünelleri “aralarında Kuzey Kore’nin de olduğu uluslararası tehditlerden korunmak adına güvenli bir barınak olması” için kazdırdığı bilgisine yer verildi.

Cinayetle suçlanan David Beckwitt, DefCon ve ScmooCon gibi bilgisayar korsanlığı toplantılarında yaptığı işlerle gündeme gelmeyi başarmış bir isimdi. Buna rağmen 2013 yılında Illinois Üniversitesine yapılan çeşitli şakalarda yer aldığı gerekçisiyle tutuklanmış; ancak tutuklamadan hemen sonra serbest bırakılmıştı.

Cinayetle suçlanan Beckwitt’in evinin altına çıkan yangının, tünelleri kazmak için yeraltına indirilen aletlere güç sağlayan kabloların, “papatya zinciri” adı verilen farklı bir yapıyla birbirlerine bağlanması sonucuyla başladığı belirtildi. Savcılar kablo bağlantılarının yanı sıra evde biriken hatırı sayılır çöpün kaçmayı zorlaştırmasını da bir başka suç olarak dosyaya ekledikleri söylenirken, Beckwitt’in gerekli çalışma koşullarını oluşturmaması ve tünele dair inşaat iznini almaması sebebiyle mahkeme karşısına çıkacağı kaydedildi.