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Evinizdeki Yüzeyleri Dokunmatik Ekranlara Dönüştürmeye Hazır Olun

Evinizdeki Yüzeyleri Dokunmatik Ekrana Dönüştürmeye Hazır Olun
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Evinizdeki bütün yüzeyleri dokunmatik ekranlara çevirmeye hazır mısınız? Sony, Şubat ayında Mobile World Congress 2017’de tanıttığı Xperia Touch projektörünü satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İşte cihaz hakkındaki detaylar.

Sony’nin, yüzeyleri dokunmatik ekrana dönüştüren cihazı ABD’de satışa çıkıyor. İlk etapta Chicago, Los Angeles ve Miami’deki T-Mobile mağazalarında satışa sunulacak olan cihaz, 1.699 dolarlık fiyatıyla oldukça dikkat çekiyor.

Sony, Xperia Touch’ın daha çok ev içinde hizmet edecek bir yardımcı olacağını söylüyor. Kullanıcılar takvim etkinliklerini, hava durumunu veya aile üyelerinin görebilmesi için bir not panosunu, istedikleri bir yüzeye yansıtabilecekler. Ayrıca, 13 megapiksellik kamerasıyla Skype üzerinden video görüşmeleri yapabilir ya da video notları bırakabilirsiniz.

Sony, Xperia Touch, istediğiniz her yüzeyi dokunmatik ekranlara dönüştürüyor

Xperia Touch projektörü, Android Nougat işletim sistemine sahip. Gücünü Snapdragon 650’den alan cihaz, 3GB bellek ve 32GB depolama alanıyla geliyor. Bu nedenle, web'de gezinme, videoları izleme veya Play Store'dan uygulamaları indirme dahil olmak üzere bir Android tabletinin yaptığı her işlemi yapabiliyor. Xperia Touch, USB-C bağlantısına sahip ve yaklaşık bir saatte tam şarj oluyor.

Çok büyük bir devrim olarak görülmese de evinizin her yüzeyinde 23 inçlik bir dokunmatik ekranın olması fikri bir hayli hoş. Ayrıca film izlemek ve oyun oynamak için ekranı 80 inçe büyütebileceğinizi de belirtelim.

Xperia Touch cihazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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