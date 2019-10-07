Evinizin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Hemen Sorgulayın!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan depremin ardından ülke genelinde önemli bir tedirginliğin yaşandığını söyleyebiliriz. Peki evinizin altında fay hattı var mı ya da size en yakın fay hattı nereden geçiyor? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından sunulan verilerle bunu sorgulamanız mümkün.

Fay Hattı Sorgulama Ekranı Hizmete Sunuldu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından tüm ziyaretçiler için kullanıma sunulan fay hattı sorgulama ekranı ile birlikte kullanıcılar, harita üzerinden direkt olarak fayları ve dirifayları sorgulayabiliyor.

Menü üzerinde yer alan seçenekler arasında tercih yapıp farklı harita tiplerinde sorgulama yapmanızın mümkün olduğu bu sistem, şu ana kadar gördüğünüz fay hattı haritasının daha kapsamlı ve detaylı bir hali olması ile öne çıkıyor.

Yerbilimleri Harita Görüntüleyici ve Çizim Editörü olarak da geçen bu ekrana erişip hızlıca sorgulama yapmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Bununla birlikte Türkiye geneli yenilenmiş dirifayları görmek için buraya tıklayabilir ve menü üzerinden seçim yapıp çıkartılan sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan depremin ardından çekilen bazı sıkıntılardan dolayı toplanan devlet yetkilileri, operatörler ile görüşerek bazı çözümler üretmek için adım atmışlardı. Bu çözüm adımları hakkında bilgiye ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilir ve haberimize göz atabilirsiniz.