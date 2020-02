EVO 2020'de Yer Alacak Oyunların Listesi Açıklandı

Genelinde EVO olarak bilinen Evolution Championship Series, dövüş oyunlarına odaklı bir turnuva etkinliğidir. 1996 - 2002 yılları arasında Battle by the Bay adıyla düzenlenmiş olan etkinlik, 2000'den bu yana her yıl düzenleniyor. Bu yıl ise yirmi birincisiyle geri dönüş yapacak. Etkinliği düzenleyen organizasyon, EVO 2020 sırasında yer alacak olan oyunların resmi listesini yayınladı.

EVO 2020, Las Vegas kentinde 31 Temmuz - 2 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek ve toplamda sekiz oyunun yer alacağı duyuruldu. Bunlardan yedi tanesi PlayStation 4 için Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy: Versus, Samurai Shodown, Soulcalibur VI, Street Fighter V: Champion Edition, Tekken 7 ve Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] iken geriye kalan bir tanesi ise Switch için Super Smash Bros. Ultimate olacak.

EVO 2020 sırasında ayrıca Marvel Vs Capcom 2 oyununun Dreamcast versiyonu için davetliler ile sınırlı özel bir turnuva düzenlenecek. 20urnament of Champions adı altında düzenlenecek olan turnuvaya sadece sekiz oyuncu davet edilecek. Bunlardan dört tanesi, geçmişteki EVO turnuvalarından Marvel vs. Capcom 2 EVO unvan sahibi oyuncular olacak.

31 Temmuz - 2 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan EVO 2020 için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.