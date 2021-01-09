Evrenin Gerçek Yaşı Ortaya Çıktı! Evren Kaç Yaşında?

Evrenin gerçek yaşı ve ne kadar hızlı genişlediği tespit edildi. Cornell Üniversitesi başta olmak üzere birçok araştırmacı tarafından yürütülen yeni araştırmaya göre evren düşündüğümüzden daha genç. Peki ya evrenin gerçek yaşı kaç?

Gök bilimciler, evrenin (yaklaşık) 14 milyar yaşında olduğunu doğruluyor. Evrenin gerçek yaşıyla ilgili belirsizliklerle birlikte bilim adamları gözlemlenebilir -veya genişleyen- evrene yeni bir bakış attı. Evrenin düşündüğümüzden daha genç, yaklaşık 13.77 milyar yaşında olduğunu tahmin ettiler.

Evrendeki en eski ışık, kozmik mikrodalga arka plan ışıması (CMB) olarak kabul ediliyor. Bu ışığın, evrenin başlangıcındaki yoğun maddenin soğumasıyla oluştuğu düşünülüyor. Doğal olarak kozmosun tarihini ve genişlemesini anlamak için mükemmel bir kaynak.

2019'da galaksilerin hareketini inceleyen bilim adamları, evrenin tahmin edilenden yüz milyonlarca yıl daha genç olduğu sonucuna vardılar. Planck Uzay Gözlemevinden alınan verileri kullanarak evrenin yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğunu buldular.

Cornell Üniversitesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, Atacama Kozmoloji Teleskobu'ndan gelen verileri kullandığını söylediler. Gök bilimcilerin yaklaşık 13.77 milyar yıllık tahminleri, Planck Collaboration'dan gelen tahminle de eşleşiyor.

Flatiron Institute Astrofizik Merkezi'nde araştırmacı ve makalenin ortak yazarlarından olan astronom Simone Aiola, bu zor ölçümlerin güvenilir olduğu gerçeğinden bahsetti ve şunları aktardı: "Şimdi Planck ve ACT'nin aynı fikirde olduğu bir cevap bulduk."

Evrenin gerçek yaşı ve genişleme hızı tespit edildi

Araştırmacılar evrenin yaşını belirleyerek, evrenin ne kadar hızlı genişlediğini de tahmin edebildiler (Hubble sabiti olarak biliniyor). Simone Aiola'nın açıklamasında, "Ortalama olarak dalgalanmalar bir milyar ışık yılı genişliğinde ve bu, hız için (Hubble parametresine göre) 67,2 ile 68,1 km/sn/Mpc arasında bir değere karşılık geliyor" ifadelerine yer verdi.

Bu, daha önce Planck ekibi tarafından tahmin edilen saniyede 41,88 mil (megaparsec başına saniyede 67,4 km) hızına son derece yakın. Bununla birlikte bulunan bu hıza göre galaksi hareketlerinin önceki ölçümleri, evrenin bilinenden daha hızlı genişlediğini de göstermiş oldu.

Cornell Astrofizik ve Gezegen Bilimi Merkezi'nden araştırmacı Steve Choi, "Belirli bir değeri bulup bulamayacağımızı bilmiyordum. Planck uydu ekibinin tahmininde bulunan bir genişleme oranını yakaladık. Bu, evrenin en eski ışığının ölçümlerine daha fazla güvenmemizi sağlıyor" dedi.