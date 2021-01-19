Evrenin Arka Plan Dalgaları Bulunmuş Olabilir

Bilim insanlarına göre evrenin arka plan dalgaları galaksiler arası uğultuyu temsil ediyor. NANOGrav'dan gelen son verilerde 45 farklı pulsar incelendi ve evrenin uğultusu tespit edildi. İşte gök bilimcileri meraklandıran son çalışma.

Düşük frekanslı yerçekimi dalgalarının varlığını tespit etmeye çalışan astrofizikçiler yeni bir şeyin peşindeler ve bu, insanlık tarihindeki en büyük keşiflerden biri olabilir.

Galaksiler arası dalgaları tespit etmek için yıldızların hareketinin ritmini kullanan yeni proje verilerinde farklı bir sinyal ortaya çıktı ve bilim adamları bunun yerçekimi dalgasının kanıtı olabileceğini düşünüyor. Gök bilimcilere göre arka plan dalgaları, yakın tarihteki uzay tarihindeki her şeyden daha önemli bir keşif.

Kuzey Amerika Nanohertz Yerçekimi Dalgaları Gözlemevi'nden (NANOGrav) gelen araştırma sonuçları bilim insanlarını şaşırtmış durumda. Yine de araştırmacılar, bu sinyallerin yanıltabileceğini düşünerek temkinli yaklaşıyorlar.

Çalışmalar, 12 yıl boyunca 45 pulsarın sürekli izlenmesini içeriyor. (Pulsarlar, inanılmaz derecede yüksek hızlarda dönen, sürekli bir ışık, radyasyon ve hatta ses üreten süper yoğun yıldızlardır.)

New Atlas dergisinde yayınlanan son makale; pulsarların sürekli dönmesinin, 45 yıldızın her birinde tekrarlanan bir şekilde birkaç nanosaniyelik kesintilere uğradığını ortaya çıkardı. Bu, düşük frekanslı, evrende seyahat eden yerçekimi dalgalarının sahip olacağı türden bir etkinin sonucu olabileceği anlamına geliyor.

Evrenin arka plan dalgaları galaksiler arası uğultuyu temsil ediyor

Colorado Üniversitesi'nden Joseph Simon, "Verilerden bu kadar güçlü bir sinyalin çıktığını görmek inanılmaz derecede heyecan verici" ifadelerini kullandı ve galaksiler arasındaki gürültünün dikkatlice anlaşılması gerektiğine vurgu yaptı:

"Bu araştırma bizi, bilinen bazı gürültü kaynaklarını dışlayabileceğimiz çok ilginç bir yere götürüyor. Ancak sinyalin gerçekten yerçekimi dalgalarından gelip gelmediğini henüz söyleyemiyoruz. Bunun için daha fazla veriye ihtiyacımız olacak. "

Özellikle atom altı parçacıklar veya karanlık maddeyle ilgili olan keşiflerde, gözlem yönteminde gerçek nesne değil, etkisi incelenir. Bu nedenle nesnenin kozmik çevre üzerindeki etkisini görmek için milyonlarca ışık yılındaki alan incelenmeli ve onlarca yıllık inceleme yönteminin hassasiyeti mükemmel olmalıdır.

Bu nedenle de NANOGrav, Uluslararası Pulsar Zamanlama ile işbirliği yaparak gözlemlerine daha fazla pulsar eklemeyi ve onları daha uzun süre incelemeyi planlıyor.