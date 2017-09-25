Evrenin Doğuşunda BigBang Şüphesi

Evrenin nasıl oluştuğuna dair tartışmalar devam ediyor. EthanSiegel, Forbes dergisinde yayınlanan makalesinde, BigBang’in (Büyük Patlama) evrenin başlangıcı olmadığını ve bilim dünyasının bunu 40 yıldır bildiğini iddia etti.

BigBang teorisi, yaklaşık 13.7 milyar yıl önce evrenin tek ve belirsiz hacme sahip bir noktadan hızla genişleyerek bugünkü halini aldığını söyler. Teori, ilk oluşan galaksilerin içerdiği yıldızların ağır elementlerce fakir olduğunu, bugün bildiğimiz oksijen, silisyum, karbon gibi elementlerin bu yıldızların patlamaları sonrasında ortaya saçıldığını anlatır.

Otoritelerinin yıllardır üzerinde hemfikir olduğu bu teori, bilim alanında yazılar üreten EthanSiegel’e göre bilim dünyasının en büyük yanlışlardan bir tanesi.

EthanSiegel, BigBang teorisinin evren hakkındaki çoğu bilinmezi açıkladığı için çekici geldiğini, ancak bunun bir yanılgı olduğunu söyledi. Bilim insanlarının bu yanlışı yaklaşık 40 yıldır bildiklerini iddia eden Siegel, “Orijinal fikir evrenin sıcak ve yoğun bir gaz bulutu olduğu, şu anda genişlediği ve soğuduğu fikridir. Ekstrapole etmeye devam edilirse, evredeki yoğunluk ve sıcaklığın, tüm madde ve enerjinin tek bir yerde yoğunlaştığı, sonsuz bir değere yükseldiği bir zamana kadar daha sıcak, daha yoğun ve daha kompakt bir hale gelmesi söz konusu olacaktır. Bu bir tekillik halidir.” ifadelerini kullandı.

Siegel, “Evren farklı yönlerde farklı sıcaklıklara sahip değil” diyerek, bir alanla etkileşimde bulunmak için milyarlarca ışık yılı ters yönde hareket etmek gerekeceğini söyledi.

BingBang teorisine karşı fikir üreten yalnızca EthanSiegel değil. 1979 yılında ABD’li bilim adamı Alan Guth da ‘Kozmik Enflasyon’ adını taşıyan teorisiyle, büyük patlama öncesi üssel genişlemenin erken aşamalarda oluştuğunu ifade etmişti.

Bu fikri test etmek için bilim insanı, BigBang’in aşırı ışıltısındaki dalgalanmaları ölçmek ve enflasyon tahminleriyle tutarlı belirli bir model bulmak zorunda kaldı. 2010 yılında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) gerçekleştirilen BigBang deneyi ile birlikte, parçacıkların çarpıştırılması sonucunda parçalanmayla ortaya çıkan alt parçacıkların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştı.

Evrenin doğuşu hakkında yapılan onlarca deney, hala tam olarak sonuç verebilmişe benzemiyor. Şimdi kafalardaki soru şu: Evrenin oluşumu BigBang değilse ne?

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