Evrenin Hammadesini Yapay Zeka Bulacak

Japonya'da farklı üniversitelerde çalışan bilim insanları tarafından kurulan yeni bir araştırma ekibi, evrenin hammadesini bulmaya çalışan yapay zeka geliştireceklerini duyurdular. Yapay zekanın evrenin temel yapı taşlarını bularak, sonuca ulaşmaya çalışacağı belirtildi.

Şimdilik Dark Emulator olarak anılan yapay zeka, halihazırda özel teleskoplardan toplanan evrene dair devasa verileri işliyor. Devasa verileri işleyerek belirli bölümlemeler yapan sistemin asıl amacı ise evrenin simülasyonlarını oluşturmak.

Ortaya çıkan simülasyon ise temelde evrenin nasıl göründüğünü, hangi parçalardan oluştuğunu, Büyük Patlama teorisini ve halen yaşanmaya devam eden patlama süreçlerini göz önüne sermeye çalışıyor. Böylece bilim insanları, simülasyon üzerinde istedikleri değişiklikleri yaparak, evren hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinebilecekler.

Phys.Org isimli internet sitesine konuşan araştırma ekibinden Takahiro Nishimichi şunları söyledi: "Üç yılımızı harcayarak, süper bilgisayarlar üzerinden müthiş bir veri tabanı oluşturduk. Sonraki geliştirmeler sayesinde bu veri tabanını dizüstü bilgisayar üzerinden dahi açabiliyoruz. Bu yüzden veri biliminde müthiş bir potansiyel varmış gibi hissediyorum.

Elde ettiğimiz sonuçları kullanarak modern bilimin en büyük gizemlerinden birini ortaya çıkarabiliriz: Karanlık maddenin ne olduğu."

Evrenin temel yapı taşlarını anlamak için karanlık maddenin sırlarına odaklanan bilim insanları, geliştirdikleri simülasyon ile sis perdesini biraz daha aralayabileceklerini dile getirdiler. Halihazırda bilinenlere göre evrenin çok büyük bir kısmı karanlık maddeden oluşuyor. Karanlık maddenin gizemi çözüldüğünde ise evrenin oluşum safhası büyük çoğunlukla ortaya çıkarılmış olacak.