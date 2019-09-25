Evrensel Grip Aşısı On Binlerce İnsanın Hayatını Kurtarabilir

Yale Sağlık Okulu, Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi, Teksas Üniversitesi ve Florida Üniversitesi’ndeki bilim insanları geliştirdikleri matematiksel model ile evrensel bir grip aşısı geliştirilmesinin on binlerce insanın hayatını kurtarabileceğini ortaya çıkardı.

Bilim insanları, tüm insanlar tarafından ortak olarak kullanılabilecek grip aşısının etkisini gözlemlemek için matematiksel model geliştirdi. Bu model çeşitli istatistiklere ilişkin bilgiler de vermekte. Her yıl sadece ABD’de on binlerce kişi grip ve gribe bağlı diğer hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmekte.

Araştırmacılar bu duruma rağmen, grip aşılarının etkinliğinin %44 oranında olduğunu belirtmekte. Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, %75 etkinlik oranına sahip ve grip enfeksiyonlarında büyük oranda azalma yaşatacak evrensel grip aşısı geliştirdi.

Bu aşının geliştirilmesinin ardından araştırmacılar, evrensel bir grip aşısının kullanımı yoluyla kaç kişinin enfeksiyon riskinden kurtulabileceğini hesapladı. Mevcut aşıların %10'u evrensel bir aşı ile değiştirildiğinde hastalığa yakalanan insan sayısında her yıl yaklaşık 5.3 milyonluk bir azalma gözleneceği ve ölen kişi sayısında yaklaşık olarak 6.300 kişilik bir düşüş yaşanacağı söylenmekte.