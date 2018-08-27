Evsiz Adam için Topladığı 400 Bin Doları Sevgilisiyle Yedi

ABD’de yaşayan Kate McClure adlı bir kadının, sokaklarda yaşayan gazi için internette başlattığı yardım kampanyasından topladığı 400 bin doları erkek arkadaşıyla harcadığı iddia edildi.

Esasen McClure söz konusu yardım kampanyasını tamamen iyi duygularla başlatıyor, ancak birkaç ay içinde yardım havuzunun 400 bin dolara ulaşmasıyla işin rengi biraz değişiyor.

Kampanyayı başlatan Kate McClure’un, Ekim 2017’de Philadelphia’daki bir otobanda benzini bitince imdadına otoban kenarında yaşayan Johnny Bobbitt adlı evsiz bir adam koşuyor. Tek mal varlığı olan 20 dolarla kadına bir bidon benzin alıp gelen Bobbitt, McClure’u yolda kalmaktan kurtarıyor.

Bu iyilik karşısında çok etkilenen McClure, borcunu evsiz adamın karnını doyurarak ve bir miktar para vererek ödüyor. Bununla da yetinmeyen kadın, Bobbitt’in hayatını değiştirmek adına GoFundMe sitesi üzerinden bir yardım kampanyası başlatmaya karar veriyor. Kısa zamanda müthiş bir karşılık bulan kampanya, 10 bin dolarlık hedefi katlayarak 400 bin dolara kadar ulaşıyor. Yardım kampanyasının bu denli büyümesinde sosyal medyanın yanı sıra, çeşitli televizyon kanallarının ve ulusal gazetelerin de etkisi bir hayli fazla.

Bu gayet saf duygularla başlayan ve tüm ülkeye yayılan kampanya, aradan geçen 10 ayda bambaşka bir boyuta evrildi. McClure ve erkek arkadaşı Mark D’Amico’nun Bobbitt için topladıkları paralarla tatil yaptıkları, lüks araba aldıkları ve kumar oynadıkları öne sürülüyor. Toplanan paralarla Bobbitt’e bir ev ve 1995 model bir pikap alınması planlanıyordu; ancak buna rağmen çiftin evsiz adama ikinci el bir karavan, bir televizyon, iki cep telefonu, yiyecek ve elbise aldıkları belirtildi.

Söz konusu iddiaların peşini bırakmayan Amerikan basını, çiftin toplanan paralarla Büyük Kanyon’da bir helikopter gezisine dahi katıldığını ortaya çıkardı. Mark D’Amico ise, harcadıkları paranın emeklerinin bir karşılığı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.

McClure ve erkek arkadaşı Mark D’Amico’nun hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılabileceği öğrenildi.