Exatlon Türkiye YouTubers Yarışmacıları Açıklandı! İşte O İsimler

Acun Ilıcalı, Exatlon Türkiye YouTubers yarışmasında yarışacak olan YouTuberları duyurdu. Sizler için Exatlon Türkiye'de yarışacak YouTuberların kimler olduğunu bir araya getirdik.
Dünyaca ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Exatlon yarışmasını sunmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda yarışmanın sunuculuğunu Orkun Işıtmak'ın yapacağını açıklamıştı. Bugün ise yarışmada yarışacak olan fenomenlerin kimler olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikayeler ile Exatlon Türkiye yarışmacılarını takipçilerine duyurdu.
Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu yapacağı Exatlon Türkiye'de yarışacak olan ünlü YouTuberlar şu şekilde:
- Doğan Kabak
- Buse Plan
- Barış Erdoğan
- Burce Yağmur Karabal
- Uras Benlioğlu
- Zeynep Aleyna Şen
- Dilan Ay
- Buğra Kazancı
- Mia Fitz
- Hayrettin
- Mendebur Lemur
- Öykü Berkan
- Ağır Sağlam
- Elanur
- Furkan Yaman
- Dilara Aydın
- Oğuzhan Uğur
Exatlon Türkiye Yarışması Nedir?
Exatlon yarışmasında dört ülke yarışmakta. Ünlüler ve gönüllüler olarak ikiye ayrılan takımlar bulunmakta ve bu takımlardaki oyuncular bireysel şampiyonluk için birbirleri ile yarışmakta. Exatlon yarışması Survivor yarışmasına oldukça benzemekte. Yarışmanın Dominik'te çekileceği duyuruldu.
Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Orkun Işıtmak şunları söyledi:
"Aynı evde kalacağız ve dışarıda Survivor parkularında yarışacağız. Kaybedenleri inanılmaz şeyler bekliyor. Daha önce televizyonda görülmemiş cezalar olacak. Exatlon YouTubers, Survivor'dan farklı olacak ve toplamda 18 yarışmacı aynı evde kalacak. Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evi paylaşacaklar ve bir yandan da Reality Show tarzında bir proje ortaya çıkacak"