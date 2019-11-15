Exatlon Türkiye YouTubers Yarışmacıları Açıklandı! İşte O İsimler

Acun Ilıcalı, Exatlon Türkiye YouTubers yarışmasında yarışacak olan YouTuberları duyurdu. Sizler için Exatlon Türkiye'de yarışacak YouTuberların kimler olduğunu bir araya getirdik.

Dünyaca ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Exatlon yarışmasını sunmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda yarışmanın sunuculuğunu Orkun Işıtmak'ın yapacağını açıklamıştı. Bugün ise yarışmada yarışacak olan fenomenlerin kimler olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikayeler ile Exatlon Türkiye yarışmacılarını takipçilerine duyurdu.

Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu yapacağı Exatlon Türkiye'de yarışacak olan ünlü YouTuberlar şu şekilde:

Doğan Kabak

Buse Plan

Barış Erdoğan

Burce Yağmur Karabal

Uras Benlioğlu

Zeynep Aleyna Şen

Dilan Ay

Buğra Kazancı

Mia Fitz

Hayrettin

Mendebur Lemur

Öykü Berkan

Ağır Sağlam

Elanur

Furkan Yaman

Dilara Aydın

Oğuzhan Uğur

Exatlon Türkiye Yarışması Nedir?

Exatlon yarışmasında dört ülke yarışmakta. Ünlüler ve gönüllüler olarak ikiye ayrılan takımlar bulunmakta ve bu takımlardaki oyuncular bireysel şampiyonluk için birbirleri ile yarışmakta. Exatlon yarışması Survivor yarışmasına oldukça benzemekte. Yarışmanın Dominik'te çekileceği duyuruldu.

Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Orkun Işıtmak şunları söyledi: