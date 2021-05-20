Excalibur E600, 11. Nesil İşlemci ile Geliyor!

Oyun dünyasının seneden seneye gelişen teknolojileri, oyun bilgisayarlarının da dinamik olarak gelişmesi gereken bir süreç yaratıyor. Casper'ın masaüstü oyuncu bilgisayarı kategorisindeki en güçlü üyelerinden birisi olan Excalibur E600, 11. nesil Intel işlemciler ile birlikte geliyor ve bu sayede azami performansı elde edebilmenize olanak sunuyor.

Casper Excalibur E600 Özellikleri Neler?

Oyuncuların en temel üç ihtiyacı olan performansa, güçlü soğutma sistemine ve şık tasarıma odaklanan ve kullanıcıların ihtiyaçlarına ve isteklerine bağlı olarak dilediği şekilde konfigüre edebileceği Excalibur E600, 11. nesil Intel işlemcilerin yanı sıra Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8 GB gibi bileşenlerle en iyi oyun performansını garanti ediyor.

3.600 MHz frekansında çalışan RGB bellekler, 240mm kapalı sıvı soğutma ve 850W power supply ile birlikte gelen E600; termperli yan cam kapağa ve metal ön panele sahip.

Başta oyun performansına ve yazılım optimizasyonlarına odaklanan 11. nesil Intel işlemciler, performans anlamında oldukça kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Yeni çekirdek mimarisi olan Cypress Cove aracılığı ile performans tutkunlarına 5.3 GHz'e kadar saat hızı ve önceki nesile göre yüzde 19'a varan döngü başına komut sayısı sunan Rocket Lake işlemciler, Excalibur E600'ün güçlü bileşenleri ile tam uyum sağlıyor.

Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda konfigüre edebilecekleri Excalibur E600, herkese uyum sağlayabilen bir yapıya sahip. Bu sayede ihtiyaç duyduğunuz işlemciyi, ekran kartını, belleği, depolama alanını seçebilir ve kendi istekleriniz doğrultusunda özelleştirebilirsiniz.

Peki siz 11. nesil Intel işlemciler ve Excalibur E600 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin için en uygun sistem bileşenleri neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.