Excalibur FIFA 21 Turnuvası için Kayıtlar Başladı

Klavye tuşlarının amansızca aşındığı, taktik ve koordinasyonun oyunculara zaferi getirdiği efsane oyun FIFA 21’e veda Casper ve Intel’den geliyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın ve Intel’in FIFA severler için ortaklaşa düzenlediği büyük turnuvaya kayıtlar başladı.

90 dakikalık mücadelelerin zafer ve ödülle taçlanacağı Excalibur FIFA 21 Turnuvası, Türkiye’nin futbol sevdalılarına espor dünyasındaki yerlerini alma fırsatını ve büyük finalde en iyilerle mücadele edip Excalibur G900 Gaming Laptop kazanma şansını tanıyor.

Excalibur FIFA 21 Turnuvası Nasıl Olacak?

“Bu Heyecana Ortak Ol!” mottosu ile FIFA severlere duyurulan Excalibur FIFA 21 Turnuvası’nda geri sayım başladı. Kayıt sürecinin başladığı ve tüm FIFA oyuncularının katılabileceği turnuvada eleme maçları 25 Eylül’de başlıyor.

Casper ve Intel’in sponsorluğunda gerçekleşecek turnuvanın eleme turları, çeyrek ve yarı final maçları ile 3.lük maçı tek maç üzerinden gerçekleşirken, final maçı ise 3 maç üzerinden yürütülecek. Şampiyonluk için her maçta 90 dakika ter dökecek sporcular, çalışmalarını, koordinasyonlarını ve yeteneklerini muazzam bir görsel şölen eşliğinde final sahnesinde de sergileyecekler. Finalde şampiyona verilecek büyük ödül ise Excalibur G900 Gaming Laptop olacak.

Casper ve Intel’in ortaklaşa düzenlediği Excalibur FIFA 21 Turnuvası’nın büyük finali ise 3 Ekim’de gerçekleşecek. Finallerin yayınlanacağı Twitch ekranında seyirciler, ünlü yayıncı Mete "Eastergamers" Özbey, FIFA severlerin yakından tanıdığı Ege Arseven ve Tuna Yurdakul’u sunucu ve analiz koltuklarında görecek.

Ayrıca final müsabakalarına çıkan oyuncular Ege Arseven ve Mete “Eastergamers” Özbey’in yanı sıra Fenerbahçe Espor'dan Mert Güven, Galatasaray Espor'dan Berk Taşçı ile oynama şansı da yakalayacaklar.

Siz de turnuvaya kayıt olmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Ayrıca turnuvayı buradaki bağlantı aracılığı ile takip edebilirsiniz.