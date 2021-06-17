Excalibur G770 ve G900 Satışa Sunuldu

Casper, 11. nesil Intel işlemciler ile yenilenen Excalibur G770 ve Excalibur G900 modellerini satışa sundu. Peki güçlü teknik özellikleri ve iddialı tasarımları ile dikkatleri çeken Excalibur G770 ve Excalibur G900, oyuncular için tam olarak neler sunuyor?

Excalibur G770 ve G900 Özellikleri Neler?

G770 ve G900 serisinin yenilenen üyeleri, Intel'in en son nesil işlemcileri ile kutudan çıkıyor. İşlemci tarafındaki iddialarını ekran kartı tarafında da öne süren Excalibur, bu modellerde RTX 3050, RTX 3050 Ti, RTX 3060, RTX 3070 ve RTX 3080 ekran kartlarına yer veriyor.

Excalibur G770 Özellikleri

11. nesil Intel Core işlemciler ile yenilenen G770, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak seçebileceğiniz Intel Core i5 11440H ve Intel Core i7 11800H işlemciler ile kutudan çıkıyor. 15.6" boyutunda Full HD çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip olan IPS ekran ile oyun deneyimini bir üst noktaya taşıyan yeni modellerde, yine isteğinize ve ihtiyacınıza bağlı olarak seçebileceğiniz GTX 1650 (4 GB), RTX 3050 (4 GB) ve RTX 3050 Ti (4 GB) ekran kartları yer almakta.

Varsayılan olarak 16 GB RAM ile gelen modelin, bu sürüme ek olarak 8 GB / 32 GB / 64 GB RAM seçeneklerine sahip olduğunu hatırlatalım. Benzer bir durum depolama tarafı için de geçerli: Varsayılan olarak 500 GB M.2 SSD PCIe 3.0 depolama birimi ile satışa sunulan modelde, daha düşük ya da daha yüksek depolama birimlerini (HDD, SATA SSD, M.2 SSD) tercih edebiliyorsunuz.

Excalibur G900 Özellikleri

11. nesil Intel Core işlemciler ile yenilenen G900 ise, direkt olarak Intel Core i7 11800H ile kutudan çıkıyor. Bu işlemci ise ihtiyacınıza ve isteğinize bağlı olarak RTX 3060 (6 GB), RTX 3070 (8 GB) ve RTX 3080 (8 GB) ile destekleniyor. Modeli satın alırken özelleştirme sekmesi üzerinden istediğiniz ekran kartını seçebiliyorsunuz.

G770 gibi 15.6" boyutunda Full HD çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip IPS ekran ile gelen G900, önceki modele ek olarak 3 ms tepki süresi ile rekabetçi oyunlardaki iddiasını da ortaya koyuyor.

Varsayılan olarak 16 GB RAM ile gelen modelin, bu sürüme ek olarak 8 GB / 32 GB / 64 GB RAM seçeneklerine sahip olduğunu hatırlatalım. Benzer bir durum depolama tarafı için de geçerli: Varsayılan olarak 1 TB 2.5" 5400 RPM + 500 GB M.2 SSD PCIe 3.0 ile satışa sunulan modelde, daha düşük ya da daha yüksek depolama birimlerini (HDD, SATA SSD, M.2 SSD) tercih edebiliyorsunuz.

Peki siz Excalibur G770 ve Excalibur G900 hakkında ne düşünüyorsunuz? Size en uygun konfigürasyon hangisi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.