Excalibur’dan Oyun Deneyimine +XP Katacak Rehber!

Oyuncuların daha iyi bir performans için nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayan Casper, yüksek bütçe gerektirmeyen donanım değişiklikleri ile dahi performansta ciddi artışlar yaşanabileceğinin altını çiziyor. Peki daha iyi bir oyun performansı için nelere dikkat etmelisiniz?

Daha İyi Bir Oyun Deneyimi için Dikkat Edilmesi Gerekenler

Temel olarak baktığımızda daha iyi bir oyun performansı elde edebilmek için, ince detaylara kadar pek çok noktayı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Excalibur, bunlardan en önemli altı tanesini seçerek kullanıcıların nelere dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor:

- SSD'ye Geçin: SSD'ler, HDD ile kıyaslandıkları zaman çok daha hızlı okuma ve yazma hızları sunarlar. Bu sayede hem bilgisayarınız daha hızlı açılır, hem dosya transferleri hızlanır hem de oyunlardaki yükleme süreleri gözle görülür bir şekilde kısalır. Eğer halen SSD kullanmıyorsanız, yapılması gereken en önemli donanım değişikliklerinden birisi bu olabilir.

- Arka Planı Kontrol Edin: Oyun oynama sırasında çeşitli oyun modlarını kullanmak, arka plan servislerinin daha az çalışmasını ve gereksiz servislerin pasif hale gelmesini sağlıyor. Özellikle farklı uygulama ya da tarayıcıların çalıştırılmasının, bilgisayar performansının bölünmesine yol açacağını unutmayın. Bu tip küçük ayarlar ve düzenlemeler, oyun performansı ve deneyimini iyileştirecektir.

- Güncellemeleri Kontrol Edin: Bilgisayar ve donanımlar için dikkat edilecek önemli detaylardan birisi de güncellemelerdir. Burada hem işletim sistemindeki güncellemelerden, hem işlemci hem ekran kartı hem de diğer tüm donanımların güncellemelerinden söz ettiğimizi unutmayın.

- Oyun Optimizasyonunu Es Geçmeyin: Oyun oynanacak bilgisayar donanımları, oynanmak istenen oyun için önerilen sistem ayarlarını taşımıyorsa oyun optimizasyonu yapılması gerekebilir. Bu sadece düşük sistemler için değil, tüm sistemler için önerilir. NVIDIA donanıma sahip bilgisayarlar için GeForce Experience gibi özel uygulamalar, daha hızlı performansla, daha akıcı bir oyunun keyfini çıkarabilen ve grafik ayarlarında, daha yüksek ayrıntı seviyelerini performans moduyla birlikte seçerek, mümkün olan en sürükleyici oyun deneyimini sunan DLSS gibi teknolojiler oyun optimizasyonlarında ek yetenekler kazanmanızı sağlar.

- Ortamınızı İyi Hale Getirin: Oyun oynamak isteyenlerin daha iyi bir deneyim elde etmesi adına yapacakları sadece bilgisayar donanım değişiklikleri ve ayarlamalarıyla sınırlı değil. Oyun sırasında rahat edebileceğiniz bir oyuncu masası, sandalyesi ve klavye-mouse gibi donanımlara mutlaka yer vermelisiniz.

- Donanım Değişikliklerini Gerçekleştirin: Mevcut donanımlarınız eskiyse ya da yeteri kadar performans sunmuyorsa, donanım değişiklikleri kaçınılmaz olacaktır. Donanım değişikliklerinde yeni alınacak donanımların, sistemdeki eski donanımlarla uyumlu olmasına da özellikle dikkat edilmelidir.

Oyun deneyimine +XP katmak isteyen oyunseverler, NVIDIA’nın DLSS teknolojisini barındıran RTX ekran kartlarına sahip yüksek performanslı Excalibur oyun bilgisayarlarına https://www. casper.com.tr/oyun-bilgisayari bağlantı adresinden ulaşabilirler.