Excalibur PUBG Arena Turnuvası'nın Büyük Finali 9 Mayıs'ta!

Casper tarafından geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan ve oyun tutkunlarını bir araya getiren Excalibur PUBG Arena Turnuvası, 09 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan büyük finalde, turnuvanın en iyi oyuncularını ağırlamaya hazırlanıyor. Toplamda 20.000 TL ödül havuzuna sahip olan finalde, zorlu bir mücadele oyuncuları bekliyor.

Excalibur PUBG Arena Turnuvası'nın Finalinde Kimler Yarışacak?

Ufak bir dalgınlığın dahi büyük zaferlerin kıyısından döndürdüğü PUBG, Türkiye'nin oyun dünyasındaki gücünü temsil eden Excalibur ile oyunseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor. 24 Nisan tarihinde ön elemeleri başlayan ve Türkiye'nin dört bir yanından iki yüzün üzerinde takımın ilgi gösterdiği turnuvada, finale yükselen on takımın Türkiye'nin en iyileri ile kıran kırana mücadelesine tanıklık edeceğiz.

9 Mayıs 2021 tarihinde saat 13:00 itibarıyla başlayacak olan Excalibur PUBG Arena Turnuvası Büyük Finali internet üzerinden canlı bir şekilde takip edilebilecek. Ayrıca oyun tutkunlarının canlı yayından aldığı keyfi artırmak isteyen Excalibur, canlı yayın sırasında birçok sürpriz ile izleyicilere ödüller hediye edecek.

24 Nisan tarihinden bu yana süren elemelerde büyük finale kalan on takım şu şekilde belirlendi:

Valiente eSpor

Sky

Eskişehirspor eSpor

Meat Grinders

Silencers

İzmir Spor

Imortal

Cürüm

Epoch

Oursprime e-Sports

Söz konusu takımlar, büyük final sırasında aşağıdaki takımlar ile karşılaşacak:

1907 Fenerbahçe

839 Pizza Locale

Fastpay Wildcats

Kumiho

XFlow

Other Side

Tabii ki bu denli heyecanlı bir etkinliği kimin sunacağını merak ediyor olabilirsiniz. Büyük fnal Yağız Efe "10000days" Vardarbaş ve Berkay "Vicrans" Yılmazbayhan tarafından canlı olarak sunulacak ve buradaki linkten takip edilebilecek.

9 Mayıs Pazar günü saat 13.00’da gerçekleşecek olan Excalibur PUBG Arena finali katılımcılara ve izleyicilere heyecanlı ve keyifli dakikalar dışında bol ödül ve sürprizler de sunuyor. Birinci takımın 12 bin, 2. takımın 6 bin, 3. takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvanın finalinde, izleyiciler de Excalibur’un ödüllerine doyacak. Birçok sürpriz ve ödülün canlı yayında izleyicilere hediye edileceği büyük finalde, oyunseverleri final sonrası After Party heyecanı da saracak.

Büyük final sonrasında gerçekleşecek olan After Party etkinliğinde birbirinden bağımsız 100 yarışmacı, Excalibur PUBG Arena’da tozu dumana katacak ve sıralamada ilk üçe giren katılımcılar sürpriz ödüllerin sahibi olacak. After Party etkinliği Twitch üzerinden final maçının oynanmasının ardından duyurulacak.