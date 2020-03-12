ExoMars Projesi Ertelendi: İşte Nedeni!

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya Federal Uzay Ajansı ortaklığı ile yürütülen ExoMars projesi ertelendi. İşte yapılan açıklamaya ait detaylar!

ExoMars Projesi Ertelendi!

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan duyuruya göre Mars'a robot gönderme vizyonunu içeren ExoMars projesi bazı yetersizlikler nedeni ile ertelendi. Özellikle paraşüt üzerindeki bazı testlerin daha detaylı yapılması gerektiğini belirten kurum, bunun için yeteri kadar vakitleri olmadığını vurguladı.

Nitekim bu gecikme, aynı projenin ikinci büyük gecikmesi olarak biliniyor.

Başlangıçta 2018 yılında çıkması planlanan robotik, bazı teslimatların gecikmesi nedeni ile 2020 yılına ertelenmişti. Bu yeni gecikme ile birlikte iki yıllık bir erteleme daha eklenmiş oldu ve mevcut plan 2022 olarak güncellendi.

Bu yıl lansmandan vazgeçmek için yapılan tavsiyeleri kabul ettik. Bu zor bir karar olsa da eminim doğru olanı. Gecikme için koronavirüsü tek sebep olarak göstermek pek de adil olmaz. Ama elbette koranivirüsün de operasyonel etkileri bulunuyor. Baktığımızda Rusya, İtalya ve Fransa gibi bölgelerde yer alan kişiler eskisi gibi kolay hareket edemiyorlar.

Dünya ve Mars her 26 ayda bir birbirine yaklaşarak fırlatmalar için uygun bir zaman dilimini ortaya çıkarıyor. ExoMars için son tarih verilmemiş olsa da fırlatmanın Ağustos 2022 - Ekim 2022 tarihleri arasında yapılamasını bekleyebiliriz.