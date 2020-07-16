ExpressVPN Hata Ödül Programı için Duyuru Yaptı

Son zamanlarda pek çok şirketin ve servisin sistemdeki hataları bulabilmek adına çeşitli ödüllendirme programları başlattığına şahit oluyoruz. Bu şirketlerin arasına katılan ExpressVPN hata ödül programı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bu sayede servis üzerinde açık bulan kişiler, buldukları hatanın ciddiyet seviyesine göre ödüllendirilecek. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

ExpressVPN Hata Ödül Programı Ne Kadar Kazandırıyor?

VPN servisleri arasında en tanınan servislerden birisi olan ExpressVPN, kullanıcılara daha güvenli ve daha iyi bir deneyim sunabilmek adına hata ödül programı başlattığını duyurdu. Sistemde hata bulan kişiler bunu şirkete yönlendirdiğinde hatanın seviyesine bağlı olarak 150 dolar ila 2,500 dolar arasında bir ödülü kazanma şansını elde ediyorlar.

Bu da ülkemizin güncel kur seviyesi üzerinden yaklaşık 1,000 TL ila 17,000 TL arasında bir ödül kazanabileceğiniz anlamına geliyor.

Kısa bir referans olması adına bazı örnekler veren şirket, bugüne kadar yirmi bir kişinin ödüllendirildiğini, ortalama ödül miktarının ise 726 dolar olduğunu belirtti. Yine ülkemiz kuru üzerinden bir uyarlama yaptığımızda hata bildiren ve ödüllendirilen kişilerin ortalama kazancının yaklaşık 5,000 TL olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer servisler üzerinde açıklar bulup ek gelir yaratmaktan hoşlanan kişilerden birisi iseniz, bu ödül programına göz atmanızda fayda var. Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.