Exxen Abone Sayısı Açıklandı

1 Ocak 2021 itibari ile yayın hayatına başlayan Exxen abone sayısı ile dikkat çekiyor. Exxen abone sayısı Acun Ilıcalı tarafından paylaşıldı.

Exxen Abone Sayısı

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyicilerimize çok çok teşekkürler... Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. İyi ki varsınız." cümlelerine yer verdi. Exxen'e sadece 3 günde 500 binden fazla kişi üye oldu.

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Exxen Kaç Para? Exxen Üyelik Ücreti

Exxen ücreti aylık 9,90 TL olarak açıklandı. 7 gün boyunca Exxen'de yer alan içerikleri ücretsiz olarak izleyebileceğiniz deneme sürümü yer alıyor. Deneme sürümü sonrasında ücret ödeyerek erişim sağlayabileceksiniz.

Exxen'de Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı müzikal bir dizi yer alacak. Bunun yanı sıra Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban'ın oynayacağı Şeref Bey adlı dizi, Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer alacağı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizler olacak.

Burcu Esmersoy'un sunacağı Next Top Model yarışması, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti adlı magazin programı, Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları Exxen'de yer alacak.

YouTuber Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi ünlü isimler de Exxen'de olacak. Netflix ve Amazon Prime Video'ya rakip olacak olan Exxen, yayın hayatına başladıktan sonra bazı kullanıcılar tarafından ciddi eleştrilere maruz kaldı. Bazı kullanıcılar ise Exxen'i beğendikleri bilgisini paylaştı.

Exxen Yurt Dışına Açılacak

Exxen, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde hizmet verecek. Exxen yurt dışında Netflix ve Amazon Prime Video gibi çok büyük rakipler ile mücadele edecek. Acun Ilıcalı, YouTuber Orkun Işıtmak’ın popüler YouTuberlar hakkında merak edilen gerçekleri yalan makinesi kullanarak ortaya çıkardığı Kirli Çamaşırlar isimli programını da dijital yayın platformunda olması için Işıtmak ile bir anlaşmanın altına imza attı.