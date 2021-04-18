Exxen Akıllı TV Uygulaması Yayımlandı: Hemen indirin!

Exxen akıllı TV uygulaması çıktı. Acun Ilıcalı tarafından kurulan yerli dijital yayın hizmetinin uzun bir süredir akıllı televizyonlar için uygulaması yer almıyordu. Yayımlanan uygulamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Exxen Akıllı TV Uygulaması Nasıl İndirilir?

2020 yılının aralık ayında kullanıma sunulan Exxen isimli dijital yayın platformu, 3 günde 500 bin üyeyi geçerek büyük bir başarının altına imza atmıştı. Kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe ulaşan platformda büyük bir eksiklik yer alıyordu. Exxen'in akıllı televizyonlar için bir uygulaması bulunmuyordu.

Özel bir uygulamanın yer almaması nedeni ile kullanıcıların kafasında "Exxen akıllı TV'de nasıl izlenir?", "Exxen televizyonda nasıl izlenir?" ve "Exxen Smart TV'de nasıl izlenir?" gibi birtakım sorular oluşmuştu. Hizmetin kütüphanesinde yer alan içerikleri televizyonda izleyebilmek için cihazlardaki yansıtma özelliğini kullanmak gerekiyordu.

Exxen resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım ile birlikte akıllı televizyonlar için özel bir uygulamanın çıktığı duyuruldu. Aktarılan bilgilere göre Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Regal, Toshiba, Apple TV ve Altus marka televizyonlar için uygulama yayımlandı. Akıllı televizyonunuz üzerinden uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Listede Samsung ve LG marka TV'lerin olmaması dikkat çekiyor fakat yapılan açıklamaya göre uygulama çok yakında bu televizyonları da destekleyecek. Uygulamanın çok yakında daha fazla marka televizyonu desteklemesi bekleniyor.

Yerli dijital yayın platformu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Yüz binlerce Exxen üyesi, Exxen’i cepte, tablette, bilgisayarda ve şimdi de Akıllı TV’lerde yani dilediği zaman, dilediği yerde izliyor, benzersiz Exxen dünyasının keyfini doyasıya yaşıyor" ifadelerine yer verildi.

Yüz binlerce Exxen üyesi, Exxen’i cepte, tablette, bilgisayarda ve şimdi de Akıllı TV’lerde yani dilediği zaman, dilediği yerde izliyor, benzersiz Exxen dünyasının keyfini doyasıya yaşıyor. pic.twitter.com/kHuqto2fk4 — Exxen (@exxentr) April 17, 2021

Exxen'de En Çok İzlenen Program Nedir?

Geçtiğimiz aylarda platformda en çok izlenen program belli olmuştu. Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı, dijital yayın servisinde en çok izlenen program olmayı başarmıştı. Konuşanlar, Exxen platformuna taşınmasının hemen ardından programın mevcut tüm bölümleri YouTube kanalı üzerinden kaldırılmıştı. Bu duruma programın hayranları tepki göstermişti.

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