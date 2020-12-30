Exxen Aylık Abonelik Ücreti Açıklandı: Exxen Üyelik Ücreti Ne Kadar?

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Ilıcalı Exxen aylık abonelik ücreti hakkında resmi açıklama yaptı. Exxen aylık abnelik ücreti belli oldu. Gelin hep beraber detaylara bakalım.

Exxen Aylık Abonelik Ücreti Belli Oldu

Acun Ilıcalı Exxen'in aylık üyelik ücretini resmi Instagram hesabı üzerinden açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Exxen ücreti aylık 9.90 TL olacak.

Exxen ücreti aylık 9,90 TL olarak açıklandı.

7 gün boyunca Exxen ücretsiz olarak izlenebilecek. Deneme sürümü sayesinde Exxen'deki içerikleri ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. İçerikleri beğendikten sonra ücret ödeyerek erişim sağlayabileceksiniz.

Exxen Ne Zaman Açılacak?

Exxen, 1 Ocak 2021'de kullanıma açılacak. 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Exxen'in tasarımı merak edilenler arasında yer alıyor.

Exxen'de Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı müzikal bir dizi yer alacak. Bunun yanı sıra Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban'ın oynayacağı Şeref Bey adlı dizi, Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer alacağı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizler olacak.

Burcu Esmersoy'un sunacağı Next Top Model yarışması, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti adlı magazin programı, Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları Exxen'de yer alacak.

YouTuber Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi ünlü isimler de Exxen'de olacak. Görünüşe göre Exxen büyük ses getirecek. Netflix ve Amazon Prime Video'ya rakip olacak olan Exxen, yayın hayatına başladığında kullanıcılardan hangi tepkileri alacak merak konusu.

Exxen Türkiye ile Sınırlı Kalmayacak

Exxen, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde hizmet verecek. Exxen yurt dışında Netflix ve Amazon Prime Video gibi çok büyük rakipler ile mücadele edecek. Acun Ilıcalı, YouTuber Orkun Işıtmak’ın popüler YouTuberlar hakkında merak edilen gerçekleri yalan makinesi kullanarak ortaya çıkardığı Kirli Çamaşırlar isimli programını da dijital yayın platformunda olması için Işıtmak ile bir anlaşmanın altına imza attı.

Geçtiğimiz haftalarda Ilıcalı’nın yeni dijital yayın platformuna taşınacağı duyurulan Hasan Can Kaya’nın popüler programının mevcut bölümlerinin tamamı geçtiğimiz günlerde Konuşanlar programının resmi YouTube kanalından kaldırılmıştı. Yeni tip koronavirüsle birlikte daha çok izlenmeye başlanan programın kaldırılması üzerine programın takipçileri Twitter başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında üzüntülerini dile getirmiş, dijital yayın platformu kullanıma açılana kadar programa YouTube kanalından erişilmesi talep edilmişti.