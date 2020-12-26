Exxen Aylık Abonelik Ücreti Belli Oldu İddiası!

Exxen aylık abonelik ücreti ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Peki, çok yakında kullanıma sunulacak olan dijital yayın platformunun aylık abonelik ücreti ne kadar olacak? Acun Ilıcalı tarafından sunulacak olan yerli dijital yayın hizmeti ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Exxen Aylık Abonelik Ücreti Nedir?

Acun Ilıcalı, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamada, “Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok. Yurt dışında büyük oyuncu olmayacağız ama bir kartopu gibi büyüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Ilıcalı tarafından yapılan bu açıklamanın üzerine insanların kafasında dijital yayın platformunun aylık ve yıllık abonelik ücretinin ne kadar olacağı ile ilgili bazı soru işaretleri oluşmuştu.

1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlaması beklenen dijital yayın hizmeti Exxen ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. T24’teki habere göre dijital yayın platformunun aylık abonelik ücreti 7,99 TL olacak. Dijital yayın hizmetinin yıllık aboneliğinde ise aylık fiyatı 5,99 TL olacağı iddia edildi. Söz konusu iddiaya göre Exxen’in abonelik ücreti oldukça makul olacak.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada, "Ücretler herkesin ödeyebileceği şekilde olacak" ifadeleri kullanılmıştı. Dolayısıyla ortaya atılan iddianın doğru olma ihtimali yüksek olabilir. Merakla beklenen Exxen’in deneme sürümüne sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor fakat hizmetin deneme sürümü sunacağı tahmin ediliyor.

Exxen’de Hangi İçerikler Olacak?

Dijital yayın platformunda Orkun Işıtmak, Enes Batur, Ali Biçim, Mesut Tomay gibi pek çok YouTuber içerik üretecek. Ayrıca “Süprizimiz var”, “MasterChef Junior”, “Astrolojik Şifreler”, “Nasıl Zayıflarım”, “Fight Club”, “Ayak Tenis” gibi birçok program da bulunacak. Sabırsızlıkla beklenen dijital yayın platformunda programların yanı sıra orijinal dizi ve filmler de yer alacak. Hizmette yayımlanacak içeriklerin açıklanmasının ardından izleyiciler merak içerisinde 1 Ocak 2021 tarihini beklemeye başladı.