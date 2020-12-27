Exxen Dizisi Bu Benim Masalım Fragmanı Yayımlandı!

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital yayın platformu Exxen’de yer alacak Bu Benim Masalım dizisine ait ilk fragman yayımlandı. Kısa süre içerisinde yoğun ilgi gören Bu Benim Masalım fragmanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Bu Benim Masalım Fragmanı Neler Sunuyor?

Çok sayıda insan tarafından sabırsızlıkla beklenen Exxen’in Bu Benim Masalım isimli orijinal dizisine ait ilk fragman yayımlandı. 1 dakika 9 saniye uzunluğundaki fragman kısa süre içerisinde izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Müzikal dizi, dijital yayın platformunun en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki ile Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven’in başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Merve Sevin, Ayça Tilki, Eren Emingil, Nevra Serezli, Kıvanç Baruönü ve Zeynep Kankonde gibi isimler bulunuyor. 1 Ocak 2020 tarihinde yalnızca Exxen isimli dijital yayın hizmetinde yayımlanacak olan Bu Benim Masalım dizisinin ilk fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilir ve fragman ile ilgili düşünelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Exxen Aylık Abonelik Ücreti

Geçtiğimiz günlerde Exxen aylık abonelik ücretine ilişkin çok önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddiaya göre dijital yayın platformunun aylık abonelik ücreti 7,99 TL olacak. Dijital yayın hizmetinin yıllık aboneliğinde ise aylık fiyatı 5,99 TL olacağı iddia edilmişti. Exxen’in deneme sürümüne sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor ancak dijital yayın platformunun deneme sürümü sunacağı tahmin ediliyor.

TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde abonelik ücretine ilişkin yaptığı açıklama, "Ücretler herkesin ödeyebileceği şekilde olacak" ifadelerini kullanmıştı. Dolayısıyla söz konusu abonelik ücreti iddiasının doğru olma ihtimali bulunuyor ancak konu ile ilgili resmi bir açıklamanın henüz yapılmadığını belirtelim.

Exxen’de Hangi İçerikler Olacak?

Exxen’de Orkun Işıtmak, Enes Batur, Ali Biçim, Mesut Can Tomay gibi pek çok YouTuber içerik üretecek. Ayrıca “Süprizimiz var”, “MasterChef Junior”, “Astrolojik Şifreler”, “Nasıl Zayıflarım”, “Fight Club”, “Ayak Tenis” gibi birçok program da bulunacak. Sabırsızlıkla beklenen dijital yayın platformu Exxen’de programların yanı sıra orijinal dizi ve filmler de yer alacak.