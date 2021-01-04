Exxen Kullanıcıları Üyelik İptali Yapamıyor!

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Exxen, pek çok kullanıcı tarafından ağır şekilde eleştirilmişti. Bu noktada eleştirilerin genellikle tasarım ve hatalar üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Şimdi, bunların arasına bir yenisi daha eklenmiş gibi gözüküyor. Platformu denemek için üye olan ve bir haftalık deneme süresi bitmeden iptal etmek isteyen Exxen kullanıcıları üyelik iptali yapamadıklarını dile getiriyor.

Exxen Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Eğer bir haftalık deneme süresinden faydalanıp Exxen'e göz atmak istediyseniz ancak platform beklentilerinizi karşılamadıysa, üyelik iptali için internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Sağ üstte yer alan profil simgesine tıkladıktan sonra Hesap ve Ayarlar adımlarını takip edip, en alttaki Profilimi Sil butonuna tıklamalısınız. Kısaca özetlemek gerekirse, şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Exxen'in internet sitesini ziyaret edin.

Sağ üstte yer alan Profil Kutucuğu simgesine tıklayın.

simgesine tıklayın. Açılan menüden Hesap ve Ayarlar sekmesine basın.

sekmesine basın. En alttaki Profilimi Sil butonuna tıklayın.

Tüm adımlar bu kadar basit gibi gözüküyor olsa da bazı kullanıcılar profilini silseler dahi aboneliklerinin devam ettiğini belirtiyor. Bu noktada kullanıcıların bir kısmının profillerini iptal edemediklerine yönelik çokça şikayet bulunuyor. Yine de söz konusu sorunun her kullanıcıyı etkilemediğini görüyoruz.

Exxen'in bu sorunu kısa bir süre içerisinde çözmesini umsak da, şu aşamada konu hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Hatalarla Dolu

Hemen yukarıda da bahsettiğimiz gibi Exxen'in bünyesindeki tek sorun veya hata bu değil. Pek çok kullanıcı zaman zaman başka kullanıcıların profiline eriştiğini belirtiyor. Yani size ait olmayan bir kullanıcı profili karşınıza çıkabiliyor ve bu profilin neler yaptığını ve kişisel bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz.

Exxen Ücretleri Ne Kadar?

2021 yılı itibarıyla yayın hayatına başlayan Exxen, aylık 9,90 TL ve 19,90 TL olmak üzere iki farklı paket sunuyor. Bu paketlerden ilki, dizileri ve filmleri izlerken size reklam gösteriyor. Diğeri ise dizileri ve filmleri tamamen reklamsız bir şekilde izleyebilmenize olanak sunuyor.

Peki siz Exxen kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise kullandığınız süre boyunca çeşitli hatalarla karşılaştınız mı yoksa sorunsuz bir deneyim mi elde ettiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.