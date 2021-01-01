Exxen Web Sitesi Açıldı! Exxen Nasıl Üye Olunur?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen nasıl üye olunur? Exxen kaç lira? Geçtiğimiz saatlerde erişime açılan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlaması hedeflenen Exxen hakkında tüm detaylar haberimizde.

Acun Ilıcalı'nın uzun zamandır beklenen ve yaptığı transferlerle gündem olan Exxen platformu en nihayetinde erişime açıldı. Daha önce kendi Instagram hesabı üzerinden Exxen'in abonelik fiyatlarını paylaşayan Ilıcalı, özellikle sosyal medya fenomenleriyle yaptığı anlaşmalarla bir hayli gündem olmuştu.

İbrahim Büyükak, Zeynep Bastık, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen, Berkcan Güven, Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven gibi isimlerin yer alacağı yerli platform Exxen 31 Aralık itibarıyla erişime açıldı. Platformun daha önce yapılan açıklamalarda ise 1 Ocak 2021 tarihinde aktif olacağı belirtilmişti.

Exxen Nasıl Üye Olunur? Exxen Kaç Lira?

Geçtiğimiz saatler içerisinde yayın hayatına başlayan Exxen'e üye olmak için www.exxen.com/tr adresine gitmeniz yeterli olacak. Sağ üstte yer alan butonlardan veya ekranın altında bulunan kısımlardan üyeliğinizi yapabilir ve isterseniz 7 gün boyunca ücretsiz kullanabilir isterseniz de aylık üyelik oluşturabilirsiniz.

Açılan sayfada birtakım kişisel bilgileriniz isteniyor. Ad Soyad ve e-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne başlayabilirsiniz. Exxen'in yedi gün boyunca sunacağı ücretsiz deneme sürümü, yeni üyelikler için geçerli olacak.

"EXXEN’de çocuklar, gençler ve tüm ailenin birlikte izleyebileceği her gün yeni içerikler ve sürpriz formatlar seni bekliyor." şeklinde bir açıklamaya yer veren Exxen'in aylık ücreti 9.90 TL olacak. Reklamlı ve reklamsız olarak sunulacak olan yerli platformun reklamsız aylık ücreti ise 19.90 TL olarak belirlenmiş. Exxen'e üye olan kullanıcıların yedi gün boyunca ücretsiz izleyebileceğini de belirtmek gerekiyor.

Exxen'de yer alacak içerikler de kullanıcılar tarafından merak ediliyordu. Özellikle YouTuberların ve sosyal medya fenomenlerinin damga vuracağı Exxen, dizileriyle de bir hayli konuşulacak gibi gözüküyor.

Exxen'de yer alacak içerikler