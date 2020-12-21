Exxen'de Yayınlanacak Olan Sihirli Annem'in Afişi Paylaşıldı: Gündem Oldu

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Exxen'de yayınlanacak olan Sihirli Annem'in afişi paylaşıldı. Sihirli Annem yeninden çekiliyor ve Exxen'de yayınlanacak. Sihirli Annem yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem afişi belli oldu.

Sihirli Annem Afişi Paylaşıldı: Sosyal Medyada Gündem Oldu

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Sihirli Annem dizisi hakkında yaptığı açıklamada "Kızım Melisa dizinin eski bölümlerini soluksuz izliyordu, ben de yenisini çekeyim dedim" cümlelerine yer vermişti. Sihirli Annem'in yeni sezonu çekilmeye başlandı ve afişi paylaşıldı.

Sihirli Annem afişi paylaşıldıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı afişi beğenmediğini dile getirirken bir kısmı da beğendiğini ifade etti. Hemen aşağıdan Exxen tarafından paylaşılan Sihirli Annem'in afişine göz atabilirsiniz.

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Sihirli Annem Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Sihirli Annem yeni sezonu hakkında bir tarih paylaşılmadı ancak Exxen'in 1 Ocak 2021'de kullanıma açılacağı bulunuyor. Exxen'in kullanıma açılması ile birlikte Sihirli Annem'in de yayınlanması beklenmekte.

Sihirli Annem Oyuncu Kadrosu

Sihirli Annem'de yer alacak olan oyuncuların isimleri şu şekilde:

Betüş (Açelya Topaloğlu)

Sadık (Emre Altuğ)

Dudu (Lale Başar)

Perihan Peri (Nergis Kumbasar)

Suzan (Hande Katipoğlu)

Avni (Bülent Seyran)

Eda (Mac Millan)

Firuze (Eylem Yıldız)

Periliçe (Çiçek Acar)

Exxen Hakkında

Exxen'de Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı müzikal bir dizi yer alacak. Bunun yanı sıra Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban'ın oynayacağı Şeref Bey adlı dizi, Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer alacağı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizler olacak.

Burcu Esmersoy'un sunacağı Next Top Model yarışması, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti adlı magazin programı, Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları Exxen'de yer alacak. YouTuber Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi ünlü isimler de Exxen'de olacak. Görünüşe göre Exxen büyük ses getirecek gibi görünüyor.

Exxen Ücretli Olacak

Acun Ilıcalı açıklamasında "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok. Yurt dışında büyük oyuncu olmayacağız ama bir kartopu gibi büyüyeceğiz" cümlelerine yer vermişti.