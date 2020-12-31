Exxen’de Yayımlanacak Sihirli Annem’in Fragmanı Çıktı

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital yayın platformu Exxen’de yayımlanacak olan Sihirli Annem’in fragmanı çıktı. 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan dijital yayın hizmetinin en çok beklenen içeriklerinden biri olan dizinin yayımlanan fragmanı, Exxen’in resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

Exxen Dizisi Sihirli Annem’in Fragmanı Yayımlandı

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Sihirli Annem dizisi hakkında yapmış olduğu açıklamada kızı Melisa’nın nefes almadan Sihirli Annem’i izlediğini görünce yeniden çekilmesi için gerekli görüşmeleri yaptığını söylemişti.

Dizinin yeniden başlayacağını ve dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacağını duyuran Ilıcalı, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Melisa ile kahvaltıdaydık. Baktım, Sihirli Annem'i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım, Melisa nefes almadan seyrediyor; ben de madem bu kadar seviyor, yenisini yapayım bari dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım. O da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler” ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı tarafından yapılan açıklamanın üzerinden çok geçmeden dizinin afişi paylaşılmış ve sosyal medya platformlarında gündem konusu haline gelmişti. Kullanıcıların bir kısmı afişin görünümü ve dizinin yeniden çekilmesine yönelik olumsuz eleştirilerde bulunurken bir kısmı ise çocukluk dizisinin yeniden çekilmenin kendilerinde uyandırdığı mutluluğu dile getirdi.

Sihirli Annem Yeni Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

31 Ocak 2020 tarihinde yani bugün paylaşılan tweette, “Sihirli Annem 1 Ocak’ta Exxen’de!” ifadelerine yer verildi. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere dizinin yayına gireceği tarih, dijital yayın platformunun kullanıcıların deneyimine sunulacağı tarih ile aynı olacak. Dizi, 1 Ocak 2021 tarihinde izleyici kitlesi ile buluşturulacak.

Sihirli Annem isimli dizinin oyuncu kadrosunda ise Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nisa Sofiya Aksongur, Mac Millan, Nergis Kumbasar, Bülent Seyran, Lale Başar, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız ve Çiçek Acar gibi isimler yer alacak.

Exxen Aylık Abonelik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan Instagram hikayesinde Exxen’in aylık abonelik ücretinin 9,90 TL olacağı açıklandı. Abonelik ücretinin yanı sıra kullanıcılara sunulacak olan deneme abonelik süresi de belli oldu. Ilıcalı’nın paylaştığı hikayeye göre kullanıcılar platformda yer alan içeriklere 7 gün boyunca ücretsiz olarak erişim hakkına sahip olacak.