Exxen Süper Lig Yayın Haklarını Satın Almaya Hazırlanıyor

Exxen Süper Lig'in yayın haklarını satın almak için görüşmelere başlamış olabilir. UEFA maçlarının yayın haklarını 3 yıllığına alarak büyük dikkat çeken Exxen, Süper Lig'e de talip olacak.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Exxen'in patronu Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirerek spor gündemine bomba gibi düşecek iddiayı açıkladı.

Acun Ilıcalı tarafından bu yılın başında yayına alınan ve o zamandan bu yana eleştiri oklarının hedefi haline gelen Exxen, yeni kullanıcıları bünyesine dahil edebilmek için çeşitli geliştirmeler ve anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Mehmet Demirkol tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre Acun Ilıcalı, Exxen'i tam anlamıyla spor platformu haline getirmek istiyor.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını üç yıllığına satın alan Ilıcalı, gözünü şimdi de Süper Lig'e dikmiş olabilir.

Exxen Süper Lig'i alacak mı?

Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşme sonrasında kişisel yorumlarını paylaşan Demirkol, "Acun Ilıcalı ile konuştum. Aldığım izlenim bence lige (Süper Lig) de girecek. Onun izlenimini aldım." ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol ayrıca Exxen'de yayınlanan UEFA maçlarını da değerlendirdi. Demirkol'un görüşüne göre ilk maçlarda teknik sıkıntılar göze çarpıyordu. "İlk maçları seyrettim hata verdi. Bunlar tamamen onların dışında kaynaklanan bir problem ama izleyici buna bakmıyor." şeklinde konuştu.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol'un Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşme sonrasında verdiği demeç şu şekildeydi:

"Acun Ilıcalı ile konuştum. Çok detayını vermeyeyim ancak çok aşırı olduğunu gördüm. Bana ‘TV 8’i aldığımda da yapamazsın’ diyorlardı dedi ve yapacağım dedi. Türkiye ve dünyadaki aboneliklerle karşılaştırıldığında ucuz. Aldığım izlenim bence lige (Süper Lig) de girecek. Onun izlenimini aldım. O zaman ne olur bilmiyorum ama ben çalıştığım dönemde yayıncı kuruluşta da benzer sunucu problemleri vardı."

Exxen, üç sezon boyunca UEFA yayın haklarını elinde bulunduracak. Bu da 2023 - 2024 sezonuna kadar Türkiye'deki tüm televizyon ve dijital yayın haklarının Exxen'de bulunacağı anlamına geliyor. Acun Ilıcalı'nın daha önceki iddialarına göre, anlaşmalar sadece bunlarla kısıtlı kalmayabilir. Bu iddialara göre Exxen, önümüzdeki sezon için Süper Lig ile de bir anlaşmaya varmak istiyor.