Exxen UEFA Maç Fiyatları Acun Tarafından Açıklandı

Acun Ilıcalı, Exxen UEFA maç fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını Exxen'e taşıyan Ilıcalı ve ekibi, futbolseverlerin uygun fiyattan maç izlemesini istiyor.

Acun Ilıcalı tarafından bu yılın başında yayına alınan ve o zamandan bu yana eleştiri oklarının hedefi haline gelen Exxen, yeni kullanıcıları bünyesine dahil edebilmek için çeşitli geliştirmeler ve anlaşmalar yapmaya devam ediyor.

Hürriyet gazetesinden Orkun Ün'le röportaj yapan Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanması planlanan UEFA maçlarıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. Daha önce, "Maçlarda büyük delilik yapacağım" ifadeleriyle futbol tutkunlarını meraklandırmayı başaran Ilıcalı, Exxen'deki UEFA maçlarının fiyatlarına değindi.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz süreçte gelen doğrulamayla birlikte UEFA maçlarının (UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi) artık Exxen’de yayınlanacağını biliyoruz. Bu maçlara ilişkin Exxen'in stratejini ele alan Ilıcalı, herkesin ucuz ve yasal bir şekilde futbol zevkini izlemesini istiyor.

Exxen UEFA maç fiyatları ne kadar olacak?

"Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon Euro’dan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım" ifadelerini kullanan Exxen yöneticisi, Exxen UEFA maç fiyatının 25 TL'den başlayacağını söyledi.

Exxen, üç sezon boyunca UEFA yayın haklarını elinde bulunduracak. Bu da 2023 - 2024 sezonuna kadar Türkiye'deki tüm televizyon ve dijital yayın haklarının Exxen'de bulunacağı anlamına geliyor. Acun Ilıcalı'nın daha önceki iddialarına göre, anlaşmalar sadece bunlarla kısıtlı kalmayabilir. Bu iddialara göre Exxen, önümüzdeki sezon için Süper Lig ile de bir anlaşmaya varmak istiyor.

"Aylık 25 TL’den başlayan fiyatlarla UEFA maçları seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim."

"Büyük hayallerle başladık Exxen’e ve hayalleri büyütmeye devam ediyoruz. 1 milyon aboneye dayandık. Çok mutluluk verici bir sayı bu" şeklinde konuşan Exxen yöneticisi, Netflix ile sıkı bir rekabet halinde olmadıklarının altını çizdi. Ilıcalı'ya göre Netflix ve Exxen arasında "tatlı bir rekabet" bulunuyor.

"Netflix bizim dostumuz. Aramızda tatlı bir rekabet var. Geçersek mutlu oluruz. Birincilik, ikincilik fark etmez" şeklinde konuşan Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar isimli programının kendi favorisi olduğunu da dile getirdi. "(Konuşanlara çıkmak) güzel olurdu ama davet etmedi henüz beni" dedi.