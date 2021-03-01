Exxen'de En Çok İzlenen Program Açıklandı

Exxen'de en çok izlenen program belli oldu. Peki, geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan ve kısa sürede çok popüler hale gelen yerli dijital yayın platformunda en çok hangi program izlendi? Konuya dair ayrıntılar haberimizde.

Exxen'de En Çok İzlenen Program Nedir?

Geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan Exxen isimli dijital yayın platformu, 3 günde 500 bin üyeyi geçerek büyük bir başarının altına imza atmıştı. Acun Ilıcalı, YouTube üzerinden içerik üreten birçok kişiyi Exxen için içerik üretmesi için anlaşmıştı. Medyatava'daki habere göre Exxen'in en çok izlenen programı belli oldu. Peki, platformda en çok izlenen program nedir?

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı, dijital yayın servisinde en çok izlenen program olmayı başardı. Acun Ilıcalı, Konuşanlar'ın YouTube'da kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe ulaşmasının ardından Hasan Can Kaya ile anlaşma imzalamıştı. Konuşanlar, Exxen platformuna taşınmasının hemen ardından programın mevcut tüm bölümleri YouTube kanalı üzerinden kaldırılmıştı. Bu duruma programın hayranları tepki göstermişti.

Kaya, bu yıl içerisinde kendi dalında yarıştığı hemen hemen tüm kategorilerde "en iyi komedyen" ve "en iyi talk show" ödüllerinin sahibi oldu. Hasan Can Kaya, Orta Doğu Teknik Universitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Hacettepe Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi ve daha birçok saygın eğitim kurumlarından ödül almayı başardı.

Exxen platformuna aylık 9,90 TL karşılığında abone olabilirsiniz. Bu abonelik paketinin reklamlı olduğunu belirtelim. Reklamsız abonelik paketi aylık 19,90 TL. Hizmeti daha önce denemediyseniz 7 günlük deneme sürümünü kullanabilir ve deneme süresi boyunca kütüphanede yer alan içerikleri ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Acun Ilıcalı'nın Exxen Abone Sayısı Hedefi

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Haber Global'de yayımlanan Az Önce Konuştum progrmaına telefonla bağlanmıştı. Ilıcalı, katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı: