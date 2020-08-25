Petrolün Çöküşü Teknolojinin Yükselişi: Exxon Dow Jones'tan Çıkartıldı!

Her ne olursa olsun, doksan iki yıl boyunca bir şeyler yapıyor olmak önemli bir başarıdır. Öyleyse Dow Jones Industrial Average bünyesinde yaklaşık dokuz yıldır faaliyet gösteren, gezegeni yağmalayan ve iklim değişikliği hakkında yalanlar söyleyen Exxon Mobil Corp alkışlanmayı hak ediyor olabilir.

Artık bu günlerin sonuna geldik. Bir süredir nakit akışında ciddi sorunlar yaşayan şirket şimdi de Dow Jones'tan çıkartılıyor çünkü artık eskisi gibi bir güce sahip değil.

Devir Tersine Dönüyor!

Exxon'un Dow Jones'tan ayrılma haberi petrolün ve doğalgazın piyasa fiyatlarını yerle bir eden pandeminin ardından geliyor. Petrol endüstrisi tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir krizin ortasındayken sektörün en büyük oyuncularından birisi olan Exxon'un son hali, bu durumu kanıtlayan bir gösterge.

Bir zamanların en saygın şirketleri arasında bulunan Exxon'un bu endeksten çıkartılması ise ayrıca şok edici bir gelişme olabilir. Bunun ardından yatan en önemli sebeplerden birisi Apple'ın hisse bölünmesine hazırlanması olarak öne çıkıyor.

2008 yılında CNBC tarafından 'güvenli bir sığınak' olarak nitelenen Exxon Mobil Corp. aradan geçen on iki yıl da pek de iyimser tablolarla karşı karşıya değil. Nitekim o zamanlar 400 milyar dolar civarında piyasa değerine sahip olan şirketin mevcut piyasa değeri 175 milyar dolara kadar geriledi.

Kısa bir şekilde özetlememiz gerekirse eğer şu sıralar yatırım yapmak istiyorsanız doğalgaz ya da petrol, çok da doğru bir yer olmayabilir. Exxon 175 milyar dolarlık piyasa değeri ile hala önemli bir güce sahip olsa da farklı bir geleceğin mümkün olduğunu bizlere gösteriyor.

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