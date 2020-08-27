Eylül 2020 PlayStation Plus Oyunları Duyuruldu

Sony Interactive Entertainment, Eylül 2020 PlayStation Plus oyunları duyurusunu gerçekleştirdi. Ücretli abonelik servisi kullanıcıları, önümüzdeki ay içerisinde iki kaliteli oyunu daha kütüphanelerine ekleyebilecekler. Detayları ise haberimizde.

Eylül 2020 PlayStation Plus Oyunları Hangileri?

US PlayStation Blog üzerinden yapılan duyuruya göre, 1 Eylül 2020 Salı günü aktif olacak PlayStation Plus oyunları PlayerUnknown's Battlegrounds ve Street Fighter V. Gelin hep birlikte bu oyunların detaylarına bir göz atalım.

PlayerUnknown's Battlegrounds

Battle Royale oyunları arasında kendisine önemli bir yer edinmiş olan PlayerUnknown’s Battlegrounds, PlayStation 4 platformuna 2018 yılı içerisinde gelmişti.

PvP türündeki oyunda, her bir turun başlangıcında paraşütle haritaya iniş yapıyor ve her defasında farklı noktalara bırakılmış olan silahları, araçları, zırhları ve diğer ekipmanları bulup, diğer oyuncular ile çatışmaya giriyorsunuz. Oynanabilir alanın zamanla daraldığı harita üzerindeki nihai hedef ise, hayatta kalan son oyuncu olabilmek. Tercihen tek başınıza, bir başkasıyla veya kendiniz haricindeki üç kişiyle küçük bir ekip olarak da oynayabilmeniz mümkün oluyor. Bununla birlikte 2018 yılının Mart ayında eklenen Event Mode ile daha büyük takımların oluşturulabildiği veya silah ve zırhların dağılımını farklılaştıran kurallar etkin hale geliyor.

Her bir turun sonunda, oyuncular performanslarına göre oyun içi kredi kazanıyorlar. Bu sayede, karakter veya silah özelleştirmesi için kullanılan kozmetik ürünlerin bulunduğu sandıklar alınabiliyor.

Street Fighter V

Capcom tarafından geliştirilen ünlü dövüş türündeki serisinin ana oyunlarından olan Street Fighter V, 2016 yılı içerisinde satışa sunulmuştu ve kronolojide Street Fighter III ve Street Fighter IV arasındaki bir zamanda geçiyor. Önceki oyunlar gibi yine kayan ekranda oynanan bir sisteme dayalı olan beşinci oyun, dört tanesi yeni on altı karakter ile satışa sunulmuştu. Çevrimdışı veya çevrimiçi olarak oynayabilmenin yanı sıra Sıralamalı Karşılaşmalar ve Rastgele Karşılaşmalar modları ve çapraz platform desteği de sunuyor.

Oyunda güçlü teknikler ve özel hamleler yapabileceğiniz V-Trigger 1 ve 2, rakibinizin saldırısını durdurabileceğiniz V-Reversal ve özel bir hamle yapabileceğiniz V-Gauge yenilikler de bulunuyor.