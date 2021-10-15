Eylül 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Açıklandı

Eylül 2021 en çok indirilen mobil oyunlar belli oldu. Peki, 2021 yılının eylül ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Sensor Tower tarafından yayımlanan listeye ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Eylül 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Neler?

Pokemon Unite Destiny Run Garena Free Fire Subway Surfers PUBG Mobile Roblox Ludo King Fidget Toys Trading Make 'Em Stone Miner

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre eylül ayında en çok indirilen mobil oyun Pokemon Unite oldu. The Pokemon Company tarafından geliştirilen oyun, geçtiğimiz ay dünya genelinde 33 milyon kez indirildi. MOBA türündeki başarılı yapım, toplam indirme sayısının yüzde 21,8'ini Amerika Birleşik Devletleri'nden, yüzde 12'sini ise Brezilya'dan elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 26,8 milyon indirme sayısı ile Destiny Run yer aldı. Voodoo tarafından geliştirilen popüler mobil oyun, toplam indirme sayısının yüzde 11'ini Brezilya'dan, yüzde 10'unu ise Hindistan'dan elde etti.

Garena tarafından geliştirilen popüler battle royale oyunu Garena Free Fire, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Dördüncü sırada başarılı sonsuz koşu oyunu Subway Surfers konumlandı. Beşinci sırada ise battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile bulunuyor.

Altıncı sırada Roblox isimli çevrim içi oyun platformu yer alırken yedinci sırada ise Gametion tarafından geliştirilen Ludo King konumlandı. Fidget Toys Trading, Sensor Tower tarafından paylaşılan listenin sekizinci sırasında yer aldı.

Supersonic tarafından geliştirilen Make 'Em, eylül ayının en fazla indirilen mobil oyuları listesinin dokuzuncu sırasında yer aldı. Stone Miner ise onuncu sırada bulunuyor.

Eylül 2021 App Store’un En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

Pokemon Unite Harry Potter: Magic awakened Teamfight Tactics Roblox Subway Surfers PUBG Mobile Destiny Run Project Makeover Call of Duty: Mobile Honor of Kings

Eylül 2021 Google Play’in En Fazla İndirilen Mobil Oyunları