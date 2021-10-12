Eylül 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Açıklandı

Eylül 2021 en çok indirilen uygulamalar paylaşıldı. Sensor Tower'ın yayımlamış olduğu yeni raporla 2021 yılının eylül ayında dünya genelinde en fazla indirme sayısına ulaşan uygulamalar belli oldu. Peki, geçtiğimiz ay en çok hangi uygulamalar indirildi?

Eylül 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Listesi

TikTok Facebook Instagram WhatsApp Messenger Snapchat Telegram Zoom Spotify Share Vpn

Sensor Tower, yayımladığı rapor ile birlikte 2021 yılının eylül ayında en çok indirilen uygulamalarını duyurdu. Yayımlanan rapora göre milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok, eylül ayında da büyük bir başarının altına imza attı.

Popüler sosyal medya platformu TikTok, 59 milyondan fazla indirme ile en fazla indirilen uygulama oldu. Uygulama, toplam indirme sayısının yüzde 16'sını Çin'den yüzde 12'sini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Facebook, 51 milyonu aşkın indirme ile Eylül 2021'de en çok indirilen ikinci uygulama oldu. Büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya uygulaması, toplam indirme sayısının yüzde 29'unu Hindistan'dan, yüzde 7'sini ise Endonezya'dan elde etti.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram konumlandı. Beşinci sırada Facebook'un anlık mesajlaşma platformu Messenger bulunuyor. Başarılı sosyal medya platformu Snapchat, paylaşılan listenin altıncı sırasında yer aldı.

Yedinci sırada dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram bulunuyor. Sekizinci sırada özellikle salgın ile birlikte kullanım oranı ciddi ölçüde artan Zoom isimli video konferans hizmeti konumlandı.

Sensor Tower'ın paylaştığı listeye baktığımızda Spotify isimli popüler dijital müzik hizmetinin dokuzuncu sırada yer aldığını görüyoruz. Son sırada ise Share Vpn isimli uygulama yer aldı.

Eylül 2021 App Store’da En Fazla İndirilen Uygulamalar

TikTok National Anti-Fraud Center YouTube WhatsApp Instagram Facebook Google Maps Zoom Gmail Messenger

Eylül 2021 Play Store'da En Fazla İndirilen Uygulamalar