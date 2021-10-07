Eylül 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Açıklandı

Eylül 2021 en çok kazanan mobil oyunlar belli oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre Genshin Impact, oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Peki, geçtiğimiz ayın en fazla kazanan mobil oyunları neler? Paylaşılan listeye ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Eylül 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Listesi

Genshin Impact Honor of Kings PUBG Mobile Harry Potter: Magic Awakened Candy Crush Saga Roblox Coin Master Uma Musume Pretty Derby Garena Free Fire Fate/Grand Order

Sensor Tower, 2021 yılının eylül ayında en çok hasılat elde eden mobil oyunların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında MiHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact isimli mobil oyun yer aldı. Genshin Impact, eylül ayında 341,7 milyon dolar kazanmayı başardı. Bu miktarın %21,7'sini Amerika Birleşik Devletleri'nden, %21'ini Japonya'dan elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings konumlandı. Mobil oyun, 209 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Başarılı yapım, elde ettiği kazancın yüzde 95'ini Çin'den, yüzde 2'sini ise Tayvan'dan elde etti.

Üçüncü sırada battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile bulunuyor. Paylaşılan listenin dördüncü sırasında Harry Potter: Magic Awakened yer alırken beşinci sırada ise popüler eşleştirme oyunu Candy Crush Saga konumlandı.

Çevrim içi oyun platformu Roblox, eylül ayında en fazla kazanan mobil oyunlar listesinin altıncı sırasında yer aldı. Sensor Tower tarafından paylaşılan listenin yedinci sırasında ise Coin Master bulunuyor.

Paylaşılan listenin sekizinci sırasında Uma Musume Pretty Derby konumlandı. Dünya genelinde oldukça popüler olan battle royale türündeki Garena Free Fire ise listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

Eylül 2021 App Store’un En Fazla Kazanan Oyunları

Genshin Impact Honor of Kings PUBG Mobile Harry Potter: Magic Awakened Roblox Three Kingdoms Tactics Uma Musume Pretty Derby Fantasy Westward Journey Fate/Grand Order Candy Crash Saga

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