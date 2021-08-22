Eylülde Birden Fazla Apple Etkinliği Düzenlenebilir

Ortaya atılan bir iddiaya göre eylül ayında birden fazla Apple etkinliği gerçekleşebilir. Peki, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi, düzenleyeceği etkinliklerde hangi ürünleri tanıtacak? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Tayvan merkezli bir gazete olan DigiTimes, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya attı. Gazete tarafından ortaya atılan iddiaya göre teknoloji devi, eylül, ekim ve kasım aylarına bölünmüş etkinlik stratejisini değiştşirmeyi planlıyor.

Şirketin eyül ayında birden fazla etkinlik düzenleyeceği ileri sürüldü. Teknoloji devi, ortaya atılan iddia ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü iddianın doğru olup olmadığı bilinmiyor.

Sonbahardaki Apple Etkinliğinde Neler Tanıtılacak?

iPhone 13 serisi

Apple Watch Series 7

Üçüncü nesil AirPods

Güncellenmiş bir iPad Mini

Yeni iPad

14 ve 16 inç MacBook

Sonbahar mevsiminde düzenlenecek etkinliklerde bir dizi yeni ürünlerin tanıtılması bekleniyor. Tanıtılması beklenen ürünleri arasında iPhone 13 serisi, Apple Watch Series 7, üçüncü nesil AirPods, güncellenmiş bir iPad Mini, yeni iPad modelleri ve 14 ve 16 inç ekran büyüklüğüne sahip MacBook modelleri yer alıyor.

Apple tarafından düzenlenecek etkinliklerde en çok merak edilen ürünlerin ilk sırasında iPhone 13 serisi bulunuyor. Dünya genelinde milyonlarca Apple kullanıcısı, yeni iPhone modellerini merak içerisinde bekliyor.

Yeni iPhone modelleri ile ilgili bu zamana kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddialara göre iPhone 13 serisi, diğer iPhone modellerine kıyasla daha büyük batarya kapasitesi ve daha küçük bir çentik ile birlikte gelecek. Yeni telefonların kamera tarafında da büyük bir yenilik olacak.

Bloomberg'den Mark Gurman tarafından geçtiğimiz haftalarda paylaşılan bilgilere göre iPhone 13 Pro modelinde portre modunda video çekme imkanı sunulacak. Kullanıma sunulduğu günden itibaren ilgi odağı olan portre modu, fotoğrafın arka planını bulanıklaştırarak nesneyi daha keskin bir odak haline getirir. iPhone 13'te bu mod ile video çekimi yapılacak.

Kullanıcıların video kaydı yaptıktan sonra bulanıklığı ayarlayabileceği ileri sürülmüştü. İddiaya göre yeni iPhone modellerinde bir özellik daha bulunacak. Kullanıcılar ProRes desteği sayesinde daha yüksek kalitede video kaydı yapabilecek. Bu da düzenleme esnasında kullanıcılara daha fazla seçenek sunacak.