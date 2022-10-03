Eylül Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
TÜİK, Eylül ayına dair harcama grupları özelinde ve yıllık bazda enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte detaylar!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre geçtiğimiz aya kıyasla tüketici fiyatları aylık %3,08 artarken, yıllık artış %83,45'e vardı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre ise artış %52,40 oranında oranında. 12 aylık ortalamalara göre ise %59,91.
Her yıl rekora imza atan enflasyon oranları bu ay da rekor tazelemesi yaptı. Yıllık %83,45'e ulaşan enflasyon, Temmuz 1998'ten bu yana son 24 yılın en yüksek enflasyon oranı oldu.
En Büyük Artış Ulaştırmada
Bir önceki yılın aynı ayına göre en büyük artış ulaştırmada oldu. %117,66'lık artışla ulaştırma zirveyi alırken, onu %93,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %89,68 ile ev eşyası, %84,67 ile konut takip etti. En az artış ise %30,76 ile haberleşme oldu.
Eylül ayında aylık bazda en büyük artış ise %22,70 oranla üniversite eğitiminde yaşandı. Onu ise %20,78 ile doğalgaz, %20,00 ile elektrik takip etti.
Bağımsız akademisyenler tarafından oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), geçen yılın aynı ayına göre enflasyonun %186,27 olduğunu belirtti.
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