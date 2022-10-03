Eylül Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre geçtiğimiz aya kıyasla tüketici fiyatları aylık %3,08 artarken, yıllık artış %83,45'e vardı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre ise artış %52,40 oranında oranında. 12 aylık ortalamalara göre ise %59,91.

Her yıl rekora imza atan enflasyon oranları bu ay da rekor tazelemesi yaptı. Yıllık %83,45'e ulaşan enflasyon, Temmuz 1998'ten bu yana son 24 yılın en yüksek enflasyon oranı oldu.

En Büyük Artış Ulaştırmada

Bir önceki yılın aynı ayına göre en büyük artış ulaştırmada oldu. %117,66'lık artışla ulaştırma zirveyi alırken, onu %93,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %89,68 ile ev eşyası, %84,67 ile konut takip etti. En az artış ise %30,76 ile haberleşme oldu.

Eylül ayında aylık bazda en büyük artış ise %22,70 oranla üniversite eğitiminde yaşandı. Onu ise %20,78 ile doğalgaz, %20,00 ile elektrik takip etti.

Bağımsız akademisyenler tarafından oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), geçen yılın aynı ayına göre enflasyonun %186,27 olduğunu belirtti.