AnTuTu Eylül Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Eylül ayının en iyi Android telefonları neler? Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından geçtiğimiz ayın en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan listelerde amiral gemisi ve orta sınıf akıllı telefonlar yer aldı.

Eylül Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

Nubia Red Magic 6S Pro (857.918) Black Shark 4 Pro (837.715) Vivo X70 Pro+ (836.943) iQOO 8 Pro (836.410) Asus ROG Phone 5 (828.509) iQOO 8 (826.460) OnePlus 9 Pro (822.130) OnePlus 9 (809.562) Realme GT (805.786) Xiaomi Mi Mix 4 (803.422)

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, Eylül 2021 en iyi Android telefonlarını sıraladı. Geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisi telefonları listesinin büyük bir kısmını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 işlemcisi oluşturuyor.

AnTuTu tarafından paylaşılan eylül ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında Nubia Red Magic 6S Pro modeli yer almayı başardı. Gücünü Snapdragon 888 Plus işlemcisinden alan cihazda 12 GB RAM yer alıyor. Büyük bir başarının altına imza atan cihaz, 857 bin 918 puan aldı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 837 bin 715 puan ile Black Shark 4 Pro modeli konumlandı. Üçüncü sırada 836 bin 943 puan almayı başaran Vivo X70 Pro+ bulunurken dördüncü sırada ise 836 bin 410 puan ile iQOO 8 Pro yer aldı.

Eylül 2021 En İyi Orta Seviye Android Telefonları

Xiaomi Mi 11 Lite (532.140) Honor 50 Pro (514.538) Honor 50 (510.717) Oppo Reno6 5G (497.932) Redmi 10X 5G (455.398) Realme Q3 Pro (449.274) Oppo K9 5G (446.627) Huawei Nova 8 Pro (439.923) iQOO Z3 (438.581) Huawei Nova 8 (434.615)

AnTuTu, geçtiğimiz ayın en başarılı orta seviye akıllı telefonları listesini de paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında 532.140 puan ile Xiaomi Mi 11 Lite yer aldı. İkinci sırada Honor 50 Pro bulunurken üçüncü sırada ise Honor 50 konumlandı.